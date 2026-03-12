https://fr.sputniknews.africa/20260312/lunion-europeenne-qui-rappelons-le-est-une-dictature-nexiste-plus-sur-le-plan-geopolitique-1084251521.html

"L’Union européenne qui, rappelons-le, est une dictature, n’existe plus sur le plan géopolitique"

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, explique la stratégie US dans la région du Caucase... 12.03.2026, Sputnik Afrique

"L’Union européenne qui, rappelons-le, est une dictature, n’existe plus sur le plan géopolitique" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, explique la stratégie US dans la région du Caucase en vue de continuer à assurer sa domination mondiale, alors que leurs moyens, notamment le dollar, s'amenuisent. Pour lui, l'UE sera l'un des plus grands perdants de cette politique.

Selon Régis Chamagne, pour les États-Unis, le Caucase est un enjeu stratégique des voies de communication. Preuve: leur tactique de paix via l'accord USA-Azerbaïdjan-Arménie, apaisante pour Bakou et Erevan. Pour déstabiliser la Russie (comme en Ukraine ou Tchétchénie), ils auraient opté pour révolutions colorées ou extrémistes religieux. Or les routes commerciales basculent de la mer vers la terre.Le colonel a ajouté que:Selon le colonel, l’Europe, sous la forme de l’Union européenne, n’existe plus sur le plan géopolitique et, de surcroît, se suicide économiquement en multipliant les mauvais choix; évoquer l’Europe aujourd’hui lui paraît inutile. Il considère que l’on ne pourra reparler des pays européens qu’après l’effondrement de l’Union et le recouvrement de la souveraineté par les peuples du Vieux continent.Dans le temps long, ces manœuvres signalent un basculement paradigmatique. Les USA risquent l’échec si le dollar s’écroule et si leur société implose. Alors, les Europes souveraines s’adapteront via leurs liens historiques. Les cris d’alarme actuels sont seulement un voile oligarchique pour freiner l’inévitable mutation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

