https://fr.sputniknews.africa/20260312/le-franc-cfa-vestige-colonial-ou-instrument-de-souverainete--1084250756.html
Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté?
Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, analyse le franc CFA comme un outil de... 12.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-12T12:05+0100
2026-03-12T12:05+0100
2026-03-12T14:47+0100
podcasts
économie
monnaie
identité nationale
indépendance
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0c/1084246439_0:0:653:367_1920x0_80_0_0_0ba16e97d502cd73e5d3233678b7d1aa.jpg
Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode d’Un Regard honnête, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, analyse le franc CFA comme un outil de dépendance envers la France, répondant aux critiques sur ses origines coloniales, ses effets néfastes, ses avantages supposés et les alternatives comme l’or ou l’argent.
Nicolas Agbou souligne que la monnaie dépasse l'outil économique: c'est le maître étalon de la souveraineté d'un État, incarnant sa confiance, sa stabilité et sa puissance. Selon le professeur, émettre sa propre monnaie permet trois choses essentielles:Le professeur ajoute que l’utilisation d’une monnaie étrangère comme le franc CFA transfère une partie significative de la souveraineté nationale à la France, émettrice, la transformant en outil de soumission et de dépendance pour les pays africains.Agbou souligne que la France s’oppose à l’industrialisation de ses ex-colonies sous-développées: les milliards de devises africaines, au lieu de financer écoles, hôpitaux et infrastructures locales, sont injectés dans l’économie française, constituant un profit sans cause depuis 1945.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0c/1084246439_23:0:636:460_1920x0_80_0_0_734aae953998d636f37b3e5a5e9b05c7.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Paul Ella
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg
podcasts, économie, monnaie, identité nationale, indépendance, аудио
podcasts, économie, monnaie, identité nationale, indépendance, аудио
Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté?
12:05 12.03.2026 (Mis à jour: 14:47 12.03.2026)
Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, analyse le franc CFA comme un outil de dépendance envers la France, répondant aux critiques sur ses origines coloniales, ses effets néfastes, ses avantages supposés et les alternatives comme l’or ou l’argent.
Nicolas Agbou souligne que la monnaie dépasse l'outil économique: c'est le maître étalon de la souveraineté d'un État, incarnant sa confiance, sa stabilité et sa puissance. Selon le professeur, émettre sa propre monnaie permet trois choses essentielles:
1.
La maîtrise de sa politique
économique;
2.
Le financement de ses priorités;
3.
L'affirmation de son identité.
Le professeur ajoute que l’utilisation d’une monnaie
étrangère comme le franc CFA transfère une partie significative de la souveraineté nationale à la France, émettrice, la transformant en outil de soumission et de dépendance pour les pays africains.
Agbou souligne que la France s’oppose à l’industrialisation de ses ex-colonies sous-développées: les milliards de devises africaines, au lieu de financer écoles, hôpitaux et infrastructures locales, sont injectés dans l’économie française, constituant un profit sans cause depuis 1945.
“Dans la réalité, le principe de la libre convertibilité du franc CFA est maintenu parce qu'il permet à la France de s'enrichir sans cause, c'est-à-dire sans avoir travaillé. Donc, la France s'enrichit sans cause sur le dos des Africains”, a affirmé le professeur.