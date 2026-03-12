https://fr.sputniknews.africa/20260312/le-franc-cfa-vestige-colonial-ou-instrument-de-souverainete--1084250756.html

Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté?

Dans cet épisode de Regards Honnêtes, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, analyse le franc CFA comme un outil de

Le franc CFA: vestige colonial ou instrument de souveraineté? Sputnik Afrique Dans cet épisode d’Un Regard honnête, Nicolas Agbohou, professeur des universités et docteur en sciences politiques, analyse le franc CFA comme un outil de dépendance envers la France, répondant aux critiques sur ses origines coloniales, ses effets néfastes, ses avantages supposés et les alternatives comme l’or ou l’argent.

Nicolas Agbou souligne que la monnaie dépasse l'outil économique: c'est le maître étalon de la souveraineté d'un État, incarnant sa confiance, sa stabilité et sa puissance. Selon le professeur, émettre sa propre monnaie permet trois choses essentielles:Le professeur ajoute que l’utilisation d’une monnaie étrangère comme le franc CFA transfère une partie significative de la souveraineté nationale à la France, émettrice, la transformant en outil de soumission et de dépendance pour les pays africains.Agbou souligne que la France s’oppose à l’industrialisation de ses ex-colonies sous-développées: les milliards de devises africaines, au lieu de financer écoles, hôpitaux et infrastructures locales, sont injectés dans l’économie française, constituant un profit sans cause depuis 1945.

