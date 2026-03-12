https://fr.sputniknews.africa/20260312/cest-une-demarche-legitime-mais-on-a-pris-beaucoup-de-temps-avant-de-se-reveiller-1084255972.html

"C'est une démarche légitime, mais on a pris beaucoup de temps avant de se réveiller"

"C'est une démarche légitime, mais on a pris beaucoup de temps avant de se réveiller"

Certains pays africains envisagent de poursuivre des pays européens pour leur rôle dans la colonisation ainsi que dans la traite transatlantique.

"C'est une démarche légitime, mais on a pris beaucoup de temps avant de se réveiller" Sputnik Afrique Certains pays africains envisagent de poursuivre des pays européens pour leur rôle dans la colonisation ainsi que dans la traite transatlantique. Pour Sputnik Afrique, le Pr Ahmat Mahamat Hassan, professeur de droit et sciences politiques et ex ministre de la justice tchadien, a commenté cette initiative.

Retrouvez également dans cette émission: -Dominique Yamb Ntimba, écrivain et analyste Camerounais sur le même sujet. -Pedro Guanaes, homme politique français et Daouda Koné, Docteur en philosophie politique et sociale, spécialiste des relations internationales sur les conséquences économiques pour l'Europe et les pays de la CEDEAO de la crise en Iran. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

