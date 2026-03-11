https://fr.sputniknews.africa/20260311/journee-de-la-femme-impliquez-les-femmes-et-on-verra-les-resultats-par-la-suite-1084224658.html

Journée de la femme: "Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite"

Journée de la femme: "Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite"

Sputnik Afrique

La Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars. Au micro de Sputnik Afrique, Germaine Compaoré, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso... 11.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-11T15:00+0100

2026-03-11T15:00+0100

2026-03-11T15:00+0100

zone de contact

podcasts

journée internationale des femmes

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084224476_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ecc882ef5fff01527db6e60a8fc88243.jpg

Journée de la femme: "Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite" Sputnik Afrique La Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars. Au micro de Sputnik Afrique, Germaine Compaoré, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, a retracé son parcours et fait le point sur les obstacles auxquels les femmes font encore face aujourd'hui.

Retrouvez également dans cette émission: -Yolande Bodiong, cheffe d'entreprise camerounaise. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, journée internationale des femmes, afrique, аудио