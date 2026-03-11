https://fr.sputniknews.africa/20260311/journee-de-la-femme-impliquez-les-femmes-et-on-verra-les-resultats-par-la-suite-1084224658.html
Journée de la femme: "Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite"
Journée de la femme: "Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite"
La Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars. Au micro de Sputnik Afrique, Germaine Compaoré, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso
La Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars. Au micro de Sputnik Afrique, Germaine Compaoré, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, a retracé son parcours et fait le point sur les obstacles auxquels les femmes font encore face aujourd'hui.
Retrouvez également dans cette émission: -Yolande Bodiong, cheffe d'entreprise camerounaise. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify
La Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars. Au micro de Sputnik Afrique, Germaine Compaoré, présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso, a retracé son parcours et fait le point sur les obstacles auxquels les femmes font encore face aujourd'hui.
"Une vingtaine d'années d'activités intenses et de processus qui m'ont amenée un jour, à travers mon activité, à pouvoir franchir la barrière. Mes sœurs et mes pairs ont eu en tout cas confiance en moi, et moi élue en 2021 pour le poste de la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso", a déclaré Mme Compaoré au micro de Zone de Contact.
"Quand une femme décide de donner le meilleur d'elle, il n'y a rien à faire: elle le donne avec le cœur. Surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement de mentalité, et aussi l'engagement et la détermination des femmes. Impliquez les femmes et on verra les résultats par la suite.", a-t-elle ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Yolande Bodiong, cheffe d'entreprise camerounaise.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !