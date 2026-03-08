https://fr.sputniknews.africa/20260308/larmee-nigeriane-neutralise-45-hommes-armes-lors-daffrontements-1084131111.html

L'armée nigériane neutralise 45 hommes armés lors d'affrontements

L'armée nigériane neutralise 45 hommes armés lors d'affrontements

Sputnik Afrique

Au moins 45 hommes armés ont été tués lors d’affrontements avec l’armée nigériane dans l’État de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria, ont indiqué samedi les... 08.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-08T06:47+0100

2026-03-08T06:47+0100

2026-03-08T06:47+0100

nigeria

bandit

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/1f/1082039442_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_c2651be261b80aed7e992111ce30bb04.jpg

Les affrontements ont éclaté lorsque des hommes armés, appelés localement "bandits", ont mené vendredi une attaque contre un village de la région avant d’être repoussés par les forces de l’armée, selon un communiqué du gouvernement de l’État de Katsina.Les forces armées nigérianes ont ainsi neutralisé 45 assaillants, précise la même source, ajoutant que les hommes armés étaient revenus dans le village après l’échec d’une première tentative d’attaque.Plusieurs États du nord du Nigeria, dont Katsina, sont en proie à une recrudescence des violences attribuées à des groupes armés et à des bandits, malgré des initiatives de dialogue, d’amnistie et de compensation visant à stabiliser ces régions.Depuis 2009, les attaques jihadistes dans le nord-est du Nigeria, perpétrées principalement par Boko Haram et sa faction rivale, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), ont fait plus de 40.000 morts et environ deux millions de déplacés, selon les Nations unies.

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, bandit