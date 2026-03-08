https://fr.sputniknews.africa/20260308/afrique-chine-xi-jinping-ambitionne-de-donner-une-nouvelle-dimension-a-ces-relations---pekin-1084131212.html
Afrique-Chine: Xi Jinping ambitionne de donner une nouvelle dimension à ces relations - Pékin
Le Président chinois Xi Jinping accorde une grande importance au renforcement de la coopération avec les pays africains et s'efforce de hisser les relations sino-africaines à un niveau supérieur, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.
"Le Président Xi Jinping attache une importance capitale aux relations sino-africaines dans cette nouvelle ère. Guidé par les principes de sincérité, d'amitié et d'intérêts mutuels, et animé d'une juste compréhension de l'équité et des intérêts partagés, il porte la coopération avec l'Afrique à un niveau inédit ", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse tenue pendant la quatrième session de la XIVe Assemblée nationale populaire (ANP).
Wang Yi a précisé que les plus hautes autorités chinoises "s'efforcent sincèrement de perpétuer l'amitié sino-africaine de génération en génération" et "soutiennent fermement le développement et le renouveau de l'Afrique".