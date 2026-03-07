La récente flambée des prix du pétrole est favorable à l'Angola, selon un ministre
L'Angola se félicite de la hausse des prix du pétrole, mais prévient que ces gains temporaires ne résoudront pas les problèmes structurels: le ministre.
La récente flambée des prix du pétrole est favorable au troisième producteur de brut d'Afrique, mais cette hausse pourrait être de courte durée et entraîner une augmentation du coût des importations, a déclaré le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, lors d'une conférence à Lisbonne.
Points clés:
Le prix du brut dépasse les 86 dollars le baril, bien au-dessus du seuil budgétaire de 61 dollars, alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans son septième jour.
Bien que le pétrole représente plus de 90 % des recettes d'exportation, l'Angola importe la plupart de ses biens, ce qui l'expose à la hausse des coûts mondiaux.
Le gouvernement investit dans l'agriculture, les projets industriels et les raffineries afin de diversifier l'économie, de réduire les importations et de stimuler la production nationale.
"Nous voulons une économie inclusive, où tous les secteurs créent des opportunités concrètes", a déclaré M. Massano. "Nous avons besoin de davantage de biens et de services produits en Angola".