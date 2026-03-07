https://fr.sputniknews.africa/20260307/la-recente-flambee-des-prix-du-petrole-est-favorable-a-langola-selon-un-ministre-1084102632.html

La récente flambée des prix du pétrole est favorable à l'Angola, selon un ministre

La récente flambée des prix du pétrole est favorable à l'Angola, selon un ministre

L'Angola se félicite de la hausse des prix du pétrole, mais prévient que ces gains temporaires ne résoudront pas les problèmes structurels: le ministre. 07.03.2026, Sputnik Afrique

La récente flambée des prix du pétrole est favorable au troisième producteur de brut d'Afrique, mais cette hausse pourrait être de courte durée et entraîner une augmentation du coût des importations, a déclaré le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, lors d'une conférence à Lisbonne.Points clés:

