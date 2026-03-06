https://fr.sputniknews.africa/20260306/le-niger-sanctionne-quatre-societes-minieres-et-petrolieres-pour-non-respect-dengagements-1084070864.html

Le Niger sanctionne quatre sociétés minières et pétrolières pour non-respect d’engagements

Le Niger sanctionne quatre sociétés minières et pétrolières pour non-respect d’engagements

Sputnik Afrique

Les autorités nigériennes ont imposé des sanctions à l'encontre de trois sociétés aurifères et une compagnie pétrolière pour non-respect d’engagements liés au... 06.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-06T06:54+0100

2026-03-06T06:54+0100

2026-03-06T06:54+0100

niger

sanctions

mine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/12/1082562958_0:3:800:453_1920x0_80_0_0_346a942cb82351c942cb95265eed94b5.jpg

En vertu de décrets adoptés mardi par le Conseil des ministres, les conventions liant le gouvernement du Niger à la Compagnie des Mines du Niger, à Afrior SA et à Ecomine SA, actives dans l'exploitation et l'affinage de l'or ont été résiliées."Depuis 2023, ces sociétés n'ont pas honoré" leurs engagements, portant entre autres sur la contribution au financement des plans de développement local, l’emploi en priorité du personnel nigérien et le respect des normes environnementales en vigueur, précise un communiqué du Conseil des ministres.Les entreprises étaient tenues également de contribuer à la promotion minière, à payer toutes les taxes et impôts prévus, et à fournir au ministère des Mines, à la fin de chaque exercice comptable, un rapport technique et financier annuel.En outre, les autorités nigériennes ont refusé une "prorogation de la période de validité de l'autorisation" délivrée à la société britannique Savannah Energy pour la prospection et l'exploitation de pétrole dans le sud-est du pays."Les obligations contractuelles et réglementaires liées au Programme de travail minimum, telles que prévues dans le Contrat de partage de production n’ont pas été satisfaites, sous plusieurs aspects’’, explique le communiqué.Pays enclavé du Sahel, le Niger regorge de ressources minières et pétrolière dont l'exploitation est souvent impactée par les défis sécuritaires dans la région et le mode de coopération entre les autorités et les opérateurs étrangers.

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

niger, sanctions, mine