Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur la guerre américano-israélienne en Iran et ses conséquences, la nouvelle doctrine... 06.03.2026, Sputnik Afrique

La volonté d’hégémonie atlantiste atteint son apogée Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Kamal Louadj reviennent sur la guerre américano-israélienne en Iran et ses conséquences, la nouvelle doctrine nucléaire française dite "avancée" et la transmission du renseignement militaire français au front ukrainien pour les frappes en Russie.

Karine Bechet souligne que rien ne prouve ni la volonté d’agression de l’Iran, ni la possession d’armes nucléaires:L’intervention américano-israélienne contre l’Iran montre bien la persistance de la ligne américaine:Pour Karine Bechet, les négociations ne sont aujourd’hui qu’un instrument de la stratégie militaire:La doctrine nucléaire française viole, selon Karine Bechet, les engagements internationaux de la France mais surtout pose des questions de maîtrise décisionnelle:En affirmant la fourniture de renseignements militaires au front ukrainien pour des frappes en Russie, Paris entre ouvertement dans le conflit:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

