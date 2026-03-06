https://fr.sputniknews.africa/20260306/la-rca-peut-a-travers-la-russie-obtenir-des-soutiens-economiques-et-commerciaux-1084088944.html

"La RCA peut à travers la Russie obtenir des soutiens économiques et commerciaux"

Sputnik Afrique

Faustin Archange Touadéra, le Président de la République centrafricaine, a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik... 06.03.2026, Sputnik Afrique

"La RCA peut à travers la Russie obtenir des soutiens économiques et commerciaux" Sputnik Afrique Faustin Archange Touadéra, le Président de la République centrafricaine, a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Amzat Boukari-Yabara, historien franco-béninois et militant panafricaniste, a fait le bilan de cette rencontre.

Retrouvez également dans cette émission: -Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, en exclusivité après sa rencontre avec Vladimir Poutine; -Thierry Djoussi, Président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, sur la chute des cours du prix du cacao et les conséquences pour les producteurs locaux; Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

