"La RCA peut à travers la Russie obtenir des soutiens économiques et commerciaux"

06.03.2026
Faustin Archange Touadéra, le Président de la République centrafricaine, a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Amzat Boukari-Yabara, historien franco-béninois et militant panafricaniste, a fait le bilan de cette rencontre.
Retrouvez également dans cette émission: -Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, en exclusivité après sa rencontre avec Vladimir Poutine; -Thierry Djoussi, Président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, sur la chute des cours du prix du cacao et les conséquences pour les producteurs locaux; Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
15:13 06.03.2026 (Mis à jour: 15:29 06.03.2026)
Faustin Archange Touadéra, le Président de la République centrafricaine, a rencontré à Moscou son homologue russe Vladimir Poutine. Au micro de Sputnik Afrique, Amzat Boukari-Yabara, historien franco-béninois et militant panafricaniste, a fait le bilan de cette rencontre.
"On sait que la Russie possède une certaine expertise en la matière et que la Centrafrique, qui est à la recherche de nouveaux partenaires et de partenaires fiables, depuis notamment l'évolution de la relation avec l'ancienne puissance coloniale, voit dans la Russie une possibilité de trouver notamment des transferts de technologies et également un certain nombre de soutiens sur le plan économique et commercial", a déclaré au micro de Zone de Contact Amzat Boukari-Yabara, historien franco-béninois et militant panafricaniste.
"La République centrafricaine a besoin de former davantage d'ingénieurs agronomes. Donc on peut penser que le quota de places accordé aux étudiants centrafricains permettra notamment de combler cette demande.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, en exclusivité après sa rencontre avec Vladimir Poutine;
-Thierry Djoussi, Président de l'Association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, sur la chute des cours du prix du cacao et les conséquences pour les producteurs locaux;
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
