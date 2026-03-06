https://fr.sputniknews.africa/20260306/cet-ivoirien-devient-champion-a-la-coupe-des-nations-de-karate-kyokushin-a-moscou-1084075646.html

Cet Ivoirien devient champion à la Coupe des Nations de karaté kyokushin à Moscou

Cet Ivoirien devient champion à la Coupe des Nations de karaté kyokushin à Moscou

Moscou accueillait la Coupe des Nations de karaté kyokushin, dans laquelle l'Ivoirien Aba Serge François s'est illustré en gagnant dans la catégorie des 85...

Cet Ivoirien devient champion à la Coupe des Nations de karaté kyokushin à Moscou Sputnik Afrique Moscou accueillait la Coupe des Nations de karaté kyokushin, dans laquelle l'Ivoirien Aba Serge François s'est illustré en gagnant dans la catégorie des 85 kilos. Au micro de Sputnik Afrique, lui et son entraîneur Jean-Noël Koudou se sont exprimés sur le déroulé de cette compétition.

Retrouvez également dans cette émission: -le Dr Folly Ekue Gada, analyste togolais, sur les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les pays de la CEDEAO. -Aymeric Chauprade, géopolitologue français, sur la nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire française. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

