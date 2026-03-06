Afrique
Cet Ivoirien devient champion à la Coupe des Nations de karaté kyokushin à Moscou
Moscou accueillait la Coupe des Nations de karaté kyokushin, dans laquelle l'Ivoirien Aba Serge François s'est illustré en gagnant dans la catégorie des 85 kilos. Au micro de Sputnik Afrique, lui et son entraîneur Jean-Noël Koudou se sont exprimés sur le déroulé de cette compétition.
Retrouvez également dans cette émission: -le Dr Folly Ekue Gada, analyste togolais, sur les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les pays de la CEDEAO. -Aymeric Chauprade, géopolitologue français, sur la nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire française. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
09:45 06.03.2026
Zone de Contact
Cet Ivoirien devient champion à la Coupe des Nations de karaté kyokushin à Moscou
Anthony Lefebvre
Moscou accueillait la Coupe des Nations de karaté kyokushin, dans laquelle l'Ivoirien Aba Serge François s'est illustré en gagnant dans la catégorie des 85 kilos. Au micro de Sputnik Afrique, lui et son entraîneur Jean-Noël Koudou se sont exprimés sur le déroulé de cette compétition.
"Je veux dire grand respect à la Russie, parce qu'on a été choqués, positivement. On a été vraiment étonnés de voir des Russes très attractifs, simples, courtois, en tout cas aimables. Et l'organisation qui nous a fait venir ici pour la compétition a été superbe", a déclaré Jean-Noel Koudou au micro de Zone de Contact.

"Ça a été une compétition d'un niveau très élevé, très élevé, mais ici les compétiteurs sont terribles. Robustes, techniques... Le Kyokushin, ce n'est pas seulement la robustesse mais la technique et le relâchement, ce qui fait qu'on va très vite et c'est vraiment fort", a-t-il ajouté.

Retrouvez également dans cette émission:
-le Dr Folly Ekue Gada, analyste togolais, sur les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les pays de la CEDEAO.
-Aymeric Chauprade, géopolitologue français, sur la nouvelle stratégie de dissuasion nucléaire française.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
