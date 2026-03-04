Afrique
https://fr.sputniknews.africa/20260304/liran-sest-prepare-a-cette-guerre-depuis-longtemps-il-a-un-plan-et-le-suit-tres-probablement-1083992915.html
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les premiers jours du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël depuis le 28 février. Les Iraniens n’ont pour l’instant utilisé que leurs anciennes armes. L’idée serait d’épuiser la défense anti-aérienne" américaine.
Selon Jean-François Geneste, l’Iran, bien préparé, suit un plan stratégique visant à économiser son arsenal fini. Selon le Pr. Seyed Mohammad Marandi, les Iraniens utilisent d’abord leurs anciennes armes pour épuiser les défenses anti-aériennes américaines, avant de déployer leurs nouveaux vecteurs plus efficaces.D'après l'expert, l’Iran, puissance spatiale, possède des missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis. La question est: perceraient-ils la défense? Leur technologie est-elle assez furtive ou hypersonique? De plus, avec des sous-marins positionnés près des côtes américaines, ils pourraient viser Washington ou New York, même sans nucléaire. Ce serait la première attaque sur le sol continental des États-Unis —un juste retour des choses.Il critique aussi la position française et européenne:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les premiers jours du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël depuis le 28 février. Les Iraniens n’ont pour l’instant utilisé que leurs anciennes armes.
Selon Jean-François Geneste, l’Iran, bien préparé, suit un plan stratégique visant à économiser son arsenal fini. Selon le Pr. Seyed Mohammad Marandi, les Iraniens utilisent d’abord leurs anciennes armes pour épuiser les défenses anti-aériennes américaines, avant de déployer leurs nouveaux vecteurs plus efficaces.
"Si nous suivons ce qu’a déclaré le Pr. Seyed Mohammad Marandi de l’université de Téhéran, les Iraniens n’ont pour l’instant utilisé que leurs anciennes armes. L’idée serait d’épuiser le potentiel américain en premier lieu en termes de défense anti-aérienne pour, dans un deuxième temps, augmenter l’efficacité de leurs nouveaux vecteurs", a affirmé Jean-François Geneste.
D'après l'expert, l’Iran, puissance spatiale, possède des missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis. La question est: perceraient-ils la défense? Leur technologie est-elle assez furtive ou hypersonique? De plus, avec des sous-marins positionnés près des côtes américaines, ils pourraient viser Washington ou New York, même sans nucléaire. Ce serait la première attaque sur le sol continental des États-Unis —un juste retour des choses.
Il critique aussi la position française et européenne:
La France s’est complètement déclassée diplomatiquement et économiquement en plaçant aux postes clés des personnalités corrompues et incompétentes, cherchant désespérément à conserver son rang de grande puissance.
Pour rester cohérentes avec leur approche ukrainienne, la France et l’Europe devraient sanctionner immédiatement Israël et les États-Unis.
