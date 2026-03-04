https://fr.sputniknews.africa/20260304/liran-sest-prepare-a-cette-guerre-depuis-longtemps-il-a-un-plan-et-le-suit-tres-probablement-1083992915.html

"L’Iran s'est préparé à cette guerre depuis longtemps, il a un plan et le suit très probablement"

"L’Iran s'est préparé à cette guerre depuis longtemps, il a un plan et le suit très probablement"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les premiers jours du... 04.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-04T13:29+0100

2026-03-04T13:29+0100

2026-03-04T13:35+0100

afrique en marche

podcasts

iran

états-unis

conflit armé

crise politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/03/1083969818_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_725370c6eff71c17b3b98284267bb2ea.jpg

"L’Iran s'est préparé à cette guerre depuis longtemps, il a donc un plan et le suit très probablement" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, ex-directeur scientifique pendant 10 ans d’EADS/Airbus Group, analyse les premiers jours du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et Israël depuis le 28 février. Les Iraniens n’ont pour l’instant utilisé que leurs anciennes armes. L’idée serait d’épuiser la défense anti-aérienne" américaine.

Selon Jean-François Geneste, l’Iran, bien préparé, suit un plan stratégique visant à économiser son arsenal fini. Selon le Pr. Seyed Mohammad Marandi, les Iraniens utilisent d’abord leurs anciennes armes pour épuiser les défenses anti-aériennes américaines, avant de déployer leurs nouveaux vecteurs plus efficaces.D'après l'expert, l’Iran, puissance spatiale, possède des missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis. La question est: perceraient-ils la défense? Leur technologie est-elle assez furtive ou hypersonique? De plus, avec des sous-marins positionnés près des côtes américaines, ils pourraient viser Washington ou New York, même sans nucléaire. Ce serait la première attaque sur le sol continental des États-Unis —un juste retour des choses.Il critique aussi la position française et européenne:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

iran

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, iran, états-unis, conflit armé, crise politique, аудио