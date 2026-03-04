https://fr.sputniknews.africa/20260304/les-sanctions-europeennes-ont-permis-de-restructurer-leconomie-russe-1083999484.html

Les sanctions européennes ont permis de restructurer l’économie russe

Les sanctions européennes ont permis de restructurer l’économie russe

Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d’industrie européen, analyse l’efficacité des sanctions européennes... 04.03.2026, Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Oleg Nesterenko, directeur du Centre de commerce et d'industrie européen, analyse l'efficacité des sanctions européennes adoptées contre la Russie, qui ont permis en fait de déglobaliser l'économie russe.

Comme le rappelle Oleg Nesterenko, malgré les régulières déclarations des ministres français sur l’effondrement proche de l’économie russe:L’impact politique en Russie fut, lui, réel:Finalement, selon Oleg Nesterenko, l’Europe en paiera le prix:Comme le souligne Oleg Nesterenko, l’échec des sanctions européennes vient aussi du fait que le budget russe n’est plus dépendant du produit des hydrocarbures:En revanche, la France paie un prix élevé pour cette ligne européenne :L’Europe est divisée quant à la suite des sanctions, en raison de l’histoire objective de certaines de ses membres:Comme l’explique Oleg Nesterenko, les sanctions sont un instrument devant exercer une pression sur la population, pour entraîner un changement politique intérieur :Malgré les affirmations de l’Europe de sa neutralité, pour Oleg Nesterenko, les pays européens sont des parties au conflit contre la Russie:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

