https://fr.sputniknews.africa/20260304/les-consequences-seront-celles-que-nous-avons-connues-en-2008-pendant-la-crise-des-subprimes-1083979185.html

"Les conséquences seront celles que nous avons connues en 2008 pendant la crise des subprimes"

"Les conséquences seront celles que nous avons connues en 2008 pendant la crise des subprimes"

Sputnik Afrique

Face à l'attaque américano-israélienne, l'Iran continue de se défendre en frappant les bases militaires dans la région, ou encore en touchant l'ambassade... 04.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-04T08:09+0100

2026-03-04T08:09+0100

2026-03-04T08:09+0100

zone de contact

podcasts

iran

états-unis

israël

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/04/1083978764_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5a8be5366c840b8f9914bacab60d06d7.jpg

"Les conséquences seront celles que nous avons connues en 2008 pendant la crise des subprimes" Sputnik Afrique Face à l'attaque américano-israélienne, l'Iran continue de se défendre en frappant les bases militaires dans la région, ou encore en touchant l'ambassade américaine à Riyad. Au micro de Sputnik Afrique, Thierry Laurent Pellet, analyste géopolitique français est revenu sur les conséquences à venir des événements en cours.

Retrouvez également dans cette émission et sur le même sujet: Mathurin Atcha, rédacteur en chef d'Africao et Abou Kané, professeur titulaire, agrégé d’économie et vice-doyen de la FASEG/UCAD de Dakar. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

iran

états-unis

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, iran, états-unis, israël