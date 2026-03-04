https://fr.sputniknews.africa/20260304/les-consequences-seront-celles-que-nous-avons-connues-en-2008-pendant-la-crise-des-subprimes-1083979185.html
"Les conséquences seront celles que nous avons connues en 2008 pendant la crise des subprimes"
Sputnik Afrique
Face à l'attaque américano-israélienne, l'Iran continue de se défendre en frappant les bases militaires dans la région, ou encore en touchant l'ambassade... 04.03.2026
Face à l'attaque américano-israélienne, l'Iran continue de se défendre en frappant les bases militaires dans la région, ou encore en touchant l'ambassade américaine à Riyad. Au micro de Sputnik Afrique, Thierry Laurent Pellet, analyste géopolitique français est revenu sur les conséquences à venir des événements en cours.
Retrouvez également dans cette émission et sur le même sujet: Mathurin Atcha, rédacteur en chef d'Africao et Abou Kané, professeur titulaire, agrégé d’économie et vice-doyen de la FASEG/UCAD de Dakar. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Face à l'attaque américano-israélienne, l'Iran continue de se défendre en frappant les bases militaires dans la région, ou encore en touchant l'ambassade américaine à Riyad. Au micro de Sputnik Afrique, Thierry Laurent Pellet, analyste géopolitique français est revenu sur les conséquences à venir des événements en cours.
"Cela a été motivé certainement par plusieurs facteurs: le développement des BRICS en tant que superpuissance économique -dont les deux piliers sont la Chine et la Russie-; une volonté de freiner la chute inexorable de l'hégémonie américaine par la prise de contrôle de l'Iran, plateforme pivot entre l'Afrique et l'Asie de la Belt and Road initiative initialisée par la Chine; ainsi que de mettre la main sur le pétrole iranien, qui est un acteur de production mondiale, en plaçant une marionnette à sa tête. Et ce serait une tentative de frein de l'économie chinoise", détaille l'expert au micro de Zone de Contact.
"Le blocage du détroit [d'Ormuz] fera certainement exploser les prix du baril si le conflit perdure, et c'est bien parti pour. Les conséquences seront exactement celles que nous avons connues en 2008 pendant la crise des subprimes, quand le baril est passé à 140 dollars, puis que les Américains ont dû choisir entre aller travailler, donc nourrir leurs voitures ou alors nourrir leurs propres familles."
Retrouvez également dans cette émission et sur le même sujet:
Mathurin Atcha, rédacteur en chef d'Africao et Abou Kané, professeur titulaire, agrégé d’économie et vice-doyen de la FASEG/UCAD de Dakar.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
