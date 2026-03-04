https://fr.sputniknews.africa/20260304/les-americains-et-les-israeliens-veulent-un-changement-de-regime-en-iran-1083998606.html
Les Américains et les Israéliens veulent un changement de régime en Iran
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, analyse à chaud la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre... 04.03.2026, Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, analyse à chaud la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ses conséquences géopolitiques et économiques tant au niveau international que régional.
2026
Dans ce nouvel épisode de Sans Détour, Arnaud Develay, juriste en droit international, analyse à chaud la guerre lancée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, ses conséquences géopolitiques et économiques tant au niveau international que régional.
"L'Iran ne constitue absolument aucun danger pour la sécurité nationale américaine. Cela a été répété à maintes reprises par des experts tels que Jeffrey Sachs, John Mersheimer, mais aussi de hauts responsables du Pentagone, qui commencent à parler maintenant. Le chef interarmé, par exemple, du Pentagone a rappelé qu'il n'y avait absolument aucune menace de la part de l'Iran."
Aurnaud Develay explique ainsi l’engagement américain:
"C'est plus une question d'infiltration des élites américaines par des gens, qui suivent et mettent en place les intérêts d'une puissance étrangère, plutôt que les intérêts états-uniens, ce qui fait que les États-Unis sont littéralement de facto en guerre avec l'Iran."
Les conséquences économiques de ce conflit risquent de toucher l’Afrique :
"Il y aura des répercussions économiques, inflationnaires. Si la situation n'est pas réglée rapidement, il peut y avoir des troubles civils très graves. Prenons l'exemple du Nigeria, par exemple, qui est un producteur de pétrole, mais tous ces pays, que ce soit l'Angola ou le Nigeria, bien qu'ils soient des pays producteurs, ils n'ont pas les structures nécessaires pour le raffinage. Donc, ils importent beaucoup de pétrole raffiné en provenance des Émirats Arabes Unis, et bien sûr, ça transite par le détroit d'Ormuz, dont on sait aujourd'hui qu'il est pour l'instant bloqué. Et pour ainsi dire, une surcharge au niveau du prix à la pompe, du baril de 10 à 20 dollars, ça remettrait en cause tout l'équilibre fragile en Afrique."
Selon Arnaud Develay, la pratique des " interventions préventives " est ancienne, mais s’appuie aujourd’hui sur une dérive idéologique :
"On a eu cette doctrine du droit d'intervention sur des bases humanitaires dans les années 80. On a évangélisé les fondamentaux du droit de la guerre. Avec pour conséquences pratiques que, dans les années 90 et plus tard, c'est la souveraineté même des nations, qui s'en est retrouvée complètement mis à bas."
Si cette guerre en Iran peut boulverser l’économie mondiale, elle sert néanmoins, selon Arnaud Develay, les intérêts du complexe militaro-industriel américain, comme ce fut le cas en Irak:
"Rappelons que l'ancien vice-président des États-Unis, Dick Cheney, était un actionnaire et membre du conseil d'administration d'Halliburton. Halliburton a obtenu tous les contrats de reconstruction en Irak avec Bechtel. La plupart des membres du Congrès sont actionnaires d'entreprises du complexe militaro-industriel. Ce sont en fait les obligés de ce secteur et la longévité de leur vie politique est conditionnée par leur capacité à créer des conflits"
