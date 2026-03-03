Afrique
Afrique en marche
Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de la visite officielle effectuée dernièrement par le Président nigérien en Algérie. "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
La récente visite du Président nigérien, le général Abderrahmane Tiani, en Algérie marque-t-elle un tournant stratégique pour le Sahel et l’Afrique du Nord ?Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les enjeux majeurs de ce rapprochement.L’Algérie, de son côté, apparaît comme un partenaire clé grâce à ses infrastructures, son expérience énergétique et son poids diplomatique régional. Plusieurs accords ont été signés, dont un projet majeur : "le lancement des travaux de construction du gazoduc Nigéria-Niger-Algérie".Pour le Dr Soufi, une chose est claire : "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Afrique en marche
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de la visite officielle effectuée dernièrement par le Président nigérien en Algérie. "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
La récente visite du Président nigérien, le général Abderrahmane Tiani, en Algérie marque-t-elle un tournant stratégique pour le Sahel et l’Afrique du Nord ?
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les enjeux majeurs de ce rapprochement.
Selon lui, "la visite officielle du Président de la transition au Niger (...) en Algérie est de la plus grande importance stratégique", dans un contexte où le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso au sein de l’AES, cherche à renforcer sa souveraineté politique, militaire et économique.
L’Algérie, de son côté, apparaît comme un partenaire clé grâce à ses infrastructures, son expérience énergétique et son poids diplomatique régional. Plusieurs accords ont été signés, dont un projet majeur : "le lancement des travaux de construction du gazoduc Nigéria-Niger-Algérie".
Cette infrastructure permettra d’accroître les exportations de gaz vers l’Europe, tout en offrant au Niger des tarifs préférentiels et des revenus de transit. Au-delà de l’aspect économique, l’enjeu est géopolitique : "ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe".
Pour le Dr Soufi, une chose est claire : "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple PodcastsAfripodsDeezerCastboxPodcast AddictSpotify
