https://fr.sputniknews.africa/20260303/ce-gazoduc-mettra-lalgerie-le-niger-et-le-nigeria-en-position-de-force-face-a-leurope-1083949009.html

"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"

"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de... 03.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-03T14:12+0100

2026-03-03T14:12+0100

2026-03-03T14:12+0100

afrique en marche

podcasts

algérie

gazoduc

niger

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/03/1083948840_0:27:1239:724_1920x0_80_0_0_e4c353f25604536cb3a38e276062abaf.jpg

"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de la visite officielle effectuée dernièrement par le Président nigérien en Algérie. "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".

La récente visite du Président nigérien, le général Abderrahmane Tiani, en Algérie marque-t-elle un tournant stratégique pour le Sahel et l’Afrique du Nord ?Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les enjeux majeurs de ce rapprochement.L’Algérie, de son côté, apparaît comme un partenaire clé grâce à ses infrastructures, son expérience énergétique et son poids diplomatique régional. Plusieurs accords ont été signés, dont un projet majeur : "le lancement des travaux de construction du gazoduc Nigéria-Niger-Algérie".Pour le Dr Soufi, une chose est claire : "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

algérie

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, algérie, gazoduc, niger, аудио