https://fr.sputniknews.africa/20260303/ce-gazoduc-mettra-lalgerie-le-niger-et-le-nigeria-en-position-de-force-face-a-leurope-1083949009.html
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de... 03.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-03T14:12+0100
2026-03-03T14:12+0100
2026-03-03T14:12+0100
afrique en marche
podcasts
algérie
gazoduc
niger
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/03/1083948840_0:27:1239:724_1920x0_80_0_0_e4c353f25604536cb3a38e276062abaf.jpg
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de la visite officielle effectuée dernièrement par le Président nigérien en Algérie. "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
La récente visite du Président nigérien, le général Abderrahmane Tiani, en Algérie marque-t-elle un tournant stratégique pour le Sahel et l’Afrique du Nord ?Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les enjeux majeurs de ce rapprochement.L’Algérie, de son côté, apparaît comme un partenaire clé grâce à ses infrastructures, son expérience énergétique et son poids diplomatique régional. Plusieurs accords ont été signés, dont un projet majeur : "le lancement des travaux de construction du gazoduc Nigéria-Niger-Algérie".Pour le Dr Soufi, une chose est claire : "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
algérie
niger
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/03/1083948840_120:0:1120:750_1920x0_80_0_0_36909553c95e72a41b602419506785c3.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, algérie, gazoduc, niger, аудио
podcasts, algérie, gazoduc, niger, аудио
"Ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe"
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, analyse les enjeux et les résultats de la visite officielle effectuée dernièrement par le Président nigérien en Algérie. "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
La récente visite du Président nigérien, le général Abderrahmane Tiani, en Algérie marque-t-elle un tournant stratégique pour le Sahel et l’Afrique du Nord ?
Dans ce numéro de L’Afrique en Marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, décrypte les enjeux majeurs de ce rapprochement.
Selon lui, "la visite officielle du Président de la transition au Niger (...) en Algérie est de la plus grande importance stratégique", dans un contexte où le Niger, aux côtés du Mali et du Burkina Faso au sein de l’AES, cherche à renforcer sa souveraineté politique, militaire et économique.
L’Algérie, de son côté, apparaît comme un partenaire clé grâce à ses infrastructures, son expérience énergétique et son poids diplomatique régional. Plusieurs accords ont été signés, dont un projet majeur : "le lancement des travaux de construction du gazoduc Nigéria-Niger-Algérie".
Cette infrastructure permettra d’accroître les exportations de gaz vers l’Europe, tout en offrant au Niger des tarifs préférentiels et des revenus de transit. Au-delà de l’aspect économique, l’enjeu est géopolitique : "ce gazoduc mettra l'Algérie, le Niger et le Nigéria en position de force face à l'Europe".
Pour le Dr Soufi, une chose est claire : "L'Afrique du Nord et le Sahel sont condamnés à coopérer pour se faire une place dans le monde de demain".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify