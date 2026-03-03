https://fr.sputniknews.africa/20260303/a-quoi-jouent-la-france-et-royaume-uni-en-cherchant-a-doter-lukraine-darmes-nucleaires-1083937043.html
À quoi jouent la France et Royaume-Uni en cherchant à doter l'Ukraine d'armes nucléaires?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue français, analyse les dangers, qui pèsent sur la sécurité et la paix en Europe, que pourrait engendrer le plan franco-britannique, dévoilé par les renseignements extérieurs russes, de doter l'Ukraine d'armes nucléaires, y compris de bombes sales.
Bertran Scholler rappelle que l'une des causes principales de l'opération militaire spéciale russe fut le refus catégorique de voir l'Ukraine, dirigée par un pouvoir aux convictions nazies, intégrer l'OTAN et acquérir des armes nucléaires. La Russie ne tolérera jamais une telle menace de la part de ces deux pays européens, à moins qu'ils n'aient "complètement perdu ses facultés mentales".Dans le même sens, il dénonce les doubles standards occidentaux, qui aggravent la situation:Selon lui, les pays occidentaux veulent imposer des règles à tout le monde tout en se réservant le droit de les violer quand cela les arrange. Le monde n'est plus ce qu'il était au lendemain du démembrement de l'Union soviétique quand l'Occident, sous l'autorité des États-Unis, s'est érigé en maitre.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
À quoi jouent la France et Royaume-Uni en cherchant à doter l'Ukraine d'armes nucléaires?
10:25 03.03.2026 (Mis à jour: 13:21 03.03.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue français, analyse les dangers, qui pèsent sur la sécurité et la paix en Europe, que pourrait engendrer le plan franco-britannique, dévoilé par les renseignements extérieurs russes, de doter l'Ukraine d'armes nucléaires, y compris de bombes sales.
"Le plan franco-britannique qui vise à doter l'Ukraine d'armes nucléaires, y compris des bombes sales, révélé dernièrement par le service de renseignement extérieur russe (SVR), relève de la pure folie s'il venait à se confirmer sur le terrain et ce pour plusieurs raisons, en plus de la sécurité des populations du Donbass ", a affirmé Bertrand Scholler
Bertran Scholler rappelle que l'une des causes principales de l'opération militaire spéciale russe fut le refus catégorique de voir l'Ukraine, dirigée par un pouvoir aux convictions nazies, intégrer l'OTAN et acquérir des armes nucléaires. La Russie ne tolérera jamais une telle menace de la part de ces deux pays européens, à moins qu'ils n'aient "complètement perdu ses facultés mentales".
Dans le même sens, il dénonce les doubles standards occidentaux, qui aggravent la situation:
fermer les yeux sur le génocide à Gaza et soutenir l'agression américano-sioniste contre l'Iran
sous le prétexte fallacieux d'empêcher son armement nucléaire ;
vouloir en même temps doter l'Ukraine d'armes nucléaires.
Selon lui, les pays occidentaux veulent imposer des règles
à tout le monde tout en se réservant le droit de les violer quand cela les arrange. Le monde n'est plus ce qu'il était au lendemain du démembrement de l'Union soviétique quand l'Occident, sous l'autorité des États-Unis, s'est érigé en maitre.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify