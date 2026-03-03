https://fr.sputniknews.africa/20260303/a-quoi-jouent-la-france-et-royaume-uni-en-cherchant-a-doter-lukraine-darmes-nucleaires-1083937043.html

À quoi jouent la France et Royaume-Uni en cherchant à doter l'Ukraine d'armes nucléaires?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue français, analyse les dangers, qui pèsent sur la sécurité et la paix en Europe, que

À quoi jouent la France et Royaume-Uni en cherchant à doter l'Ukraine d'armes nucléaires? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Bertrand Scholler, géopolitologue français, analyse les dangers, qui pèsent sur la sécurité et la paix en Europe, que pourrait engendrer le plan franco-britannique, dévoilé par les renseignements extérieurs russes, de doter l'Ukraine d'armes nucléaires, y compris de bombes sales.

Bertran Scholler rappelle que l'une des causes principales de l'opération militaire spéciale russe fut le refus catégorique de voir l'Ukraine, dirigée par un pouvoir aux convictions nazies, intégrer l'OTAN et acquérir des armes nucléaires. La Russie ne tolérera jamais une telle menace de la part de ces deux pays européens, à moins qu'ils n'aient "complètement perdu ses facultés mentales".Dans le même sens, il dénonce les doubles standards occidentaux, qui aggravent la situation:Selon lui, les pays occidentaux veulent imposer des règles à tout le monde tout en se réservant le droit de les violer quand cela les arrange. Le monde n'est plus ce qu'il était au lendemain du démembrement de l'Union soviétique quand l'Occident, sous l'autorité des États-Unis, s'est érigé en maitre.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

