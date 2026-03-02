https://fr.sputniknews.africa/20260302/macron-et-le-dialogue-avec-la-russie-vers-une-prise-en-compte-de-la-realite-1083918087.html

Macron et le dialogue avec la Russie: vers une prise en compte de la réalité?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Gilles Rémy, PDG CIFAL International Services, conseiller du Commerce extérieur de la France (1994-2023), membre du Bureau de... 02.03.2026, Sputnik Afrique

Macron et le dialogue avec la Russie: vers une prise en compte de la réalité? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Gilles Rémy, PDG CIFAL International Services, conseiller du Commerce extérieur de la France (1994-2023), membre du Bureau de l’association Dialogue franco-russe, revient sur les déclarations d’Emmanuel Macron quant à la restauration du dialogue avec la Russie.

Pour Gilles Rémy, il y a une évidence en ce qui concerne ce conflit en Ukraine, qui oblige Macron à vouloir restaurer un certain dialogue avec la Russie :Pour autant, Gilles Rémy explique pourquoi il n’y a aucune indépendance de l’Europe par rapport aux États-Unis:Pour autant, Gilles Rémy souligne la rupture idéologique entre les élites européennes et américaines:La volonté de reprise du dialogue est, pour Gilles Rémy une bonne chose, même si les illusions doivent être balayées:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

