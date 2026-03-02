https://fr.sputniknews.africa/20260302/lia-serait-elle-en-passe-de-devenir-une-arme-redoutable-de-manipulation-et-de-desinformation--1083899818.html
L’IA serait-elle en passe de devenir une arme redoutable de manipulation et de désinformation ?
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse...
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse le phénomène de prolifération de contenus, notamment vidéos, produits par l’IA et attribués à de grands analystes internationaux antisystème dans un but de désinformation.
Selon lui, l'IA en est à ses balbutiements, et il faudra du recul pour quantifier ses effets nocifs. Les manipulations passées (Q-Anon, PizzaGate, Anonymous etc.) ont créé des bulles de confusion, détournant l'attention des vrais enjeux auxquels sont confrontés les populations.Arnaud Develay insiste sur l'absence de connaissances préalables chez le public, plus que sur les manipulations elles-mêmes. L'Afrique n'est pas immunisée:
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse le phénomène de prolifération de contenus, notamment vidéos, produits par l’IA et attribués à de grands analystes internationaux antisystème dans un but de désinformation.
Selon lui, l’IA en est à ses balbutiements, et il faudra du recul pour quantifier ses effets nocifs. Les manipulations passées (Q-Anon, PizzaGate, Anonymous etc.) ont créé des bulles de confusion, détournant l’attention des vrais enjeux auxquels sont confrontés les populations.
"Aujourd'hui, il y a la guerre conventionnelle, mais il y a aussi la guerre cognitive et la guerre de l'information. Et on est dans le fog of war, le brouillard de la guerre, et on cible donc ces individus parce que, sur la durée, par mimétisme, dans la tête du consommateur d'information, ils sont peu ou prou considérés comme des autorités ou des marqueurs", a affirmé Me Arnaud Develay.
Arnaud Develay insiste sur l’absence de connaissances préalables chez le public, plus que sur les manipulations elles-mêmes. L’Afrique n’est pas immunisée:
Attentes exagérées sur ses richesses
génèrent engouements,
Culture du bouche-à-oreille propice aux rumeurs IA,
Nécessité de vigilance : pouvoirs publics, médias, intellectuels, société civile
.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify