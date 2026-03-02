https://fr.sputniknews.africa/20260302/lia-serait-elle-en-passe-de-devenir-une-arme-redoutable-de-manipulation-et-de-desinformation--1083899818.html

L’IA serait-elle en passe de devenir une arme redoutable de manipulation et de désinformation ?

L’IA serait-elle en passe de devenir une arme redoutable de manipulation et de désinformation ?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse... 02.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-02T13:58+0100

2026-03-02T13:58+0100

2026-03-02T13:58+0100

afrique en marche

podcasts

intelligence artificielle

manipulation

désinformation

développement

technologies

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/02/1083901236_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9065f6a14734087a093be4317e48ee22.jpg

L’IA serait-elle en passe de devenir une arme redoutable de manipulation et de désinformation ? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant, analyse le phénomène de prolifération de contenus, notamment vidéos, produits par l’IA et attribués à de grands analystes internationaux antisystème dans un but de désinformation.

Selon lui, l’IA en est à ses balbutiements, et il faudra du recul pour quantifier ses effets nocifs. Les manipulations passées (Q-Anon, PizzaGate, Anonymous etc.) ont créé des bulles de confusion, détournant l’attention des vrais enjeux auxquels sont confrontés les populations.Arnaud Develay insiste sur l’absence de connaissances préalables chez le public, plus que sur les manipulations elles-mêmes. L’Afrique n’est pas immunisée:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, intelligence artificielle, manipulation, désinformation, développement, technologies, аудио