"Les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè"

"Les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè"

Le Burkina Faso a enregistré en 2025 une production aurifère en forte hausse par rapport à l'année précédente. Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki-Zerbo, a commenté cet excellent résultat.

Le Burkina Faso a enregistré en 2025 une production aurifère en forte hausse par rapport à l'année précédente. Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki-Zerbo, a commenté cet excellent résultat.

Retrouvez également dans cette émission: -Joël Teubissi Noutsa, économiste camerounais, sur le lancement de la Kribi Port Industrial Zone au sein du port de Kribi, au Cameroun.

