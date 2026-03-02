https://fr.sputniknews.africa/20260302/les-produits-issus-de-la-vente-de-lor-profitent-essentiellement-a-lensemble-des-burkinabe-1083902911.html
"Les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè"
"Les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè"
Le Burkina Faso a enregistré en 2025 une production aurifère en forte hausse par rapport à l'année précédente. Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Hamidou...
"Les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè"
Le Burkina Faso a enregistré en 2025 une production aurifère en forte hausse par rapport à l'année précédente. Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l’université Joseph Ki-Zerbo, a commenté cet excellent résultat.
Retrouvez également dans cette émission: -Joël Teubissi Noutsa, économiste camerounais, sur le lancement de la Kribi Port Industrial Zone au sein du port de Kribi, au Cameroun.
Le Burkina Faso a enregistré en 2025 une production aurifère en forte hausse par rapport à l'année précédente. Au micro de Sputnik Afrique, le Pr Hamidou Sawadogo, enseignant-chercheur à l’université Joseph Ki-Zerbo, a commenté cet excellent résultat.
"En tant que Burkinabé d'abord, et pas seulement en tant qu'enseignant, je dois que dire c'est vraiment une grande satisfaction à ce niveau, et surtout qu'actuellement nous voyons de façon visible que les produits issus de la vente de l'or profitent essentiellement à l'ensemble des Burkinabè", a souligné le Pr Hamidou Sawadogo pour Zone de Contact.
"Je pense que la première chose déjà qu'il faut noter à ce niveau, c'est que ça va permettre un soulagement au niveau du budget de l'État. Quand je dis soulagement, c'est pour dire que vous avez compris que la guerre à un certain moment a un coût (ou qqch parce qu'il manque la fin à cette phrase). C'est depuis dix ans que nous sommes dans cette lutte pour libérer nos terres, mais aussi libérer l'ensemble des Burkinabè qui étaient sous l'emprise de certaines puissances, et ça, ça prend énormément de ressources."
Retrouvez également dans cette émission:
-Joël Teubissi Noutsa, économiste camerounais, sur le lancement de la Kribi Port Industrial Zone au sein du port de Kribi, au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact