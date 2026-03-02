https://fr.sputniknews.africa/20260302/la-volonte-des-pays-europeens-dagresser-la-russie-est-de-plus-en-plus-claire-1083894884.html

La volonté des pays européens d’agresser la Russie est de plus en plus claire

La volonté des pays européens d’agresser la Russie est de plus en plus claire

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur la Conférence pour la sécurité de Munich, l’européanisation de la dissuasion... 02.03.2026, Sputnik Afrique

L’arrivée de Trump à la présidence américaine s’est accompagnée d’un virage idéologique remettant en cause, selon Karine Bechet, les excès wokistes de la globalisation, qui l’affaiblissaient. Et comme les États-Unis veulent contrôler l’hémisphère occidental, ils insistent à Munich:Karine Bechet a ainsi analysé l’agressivité particulièrement forte du discours européen contre la Russie lors de la Conférence pour la sécurité à Munich:Karine Bechet souligne le changement de sens de ce qu’est l’armée dans le cadre de la globalisation :La volonté affichée d’une mise en commun de la dissuasion nucléaire au niveau européen va à l’encontre du principe de souveraineté des États :Pour Karine Bechet, la Russie et les pays européens ont des approches très différentes de leurs relations:Lors du processus de négociations à Genève, la Russie tente d’éviter une escalade du conflit, ce qui, pour Karine Bechet, devient de plus en plus délicat:Dans ces négociations, la question du territoire est fondamentale, car le territoire ukrainien était depuis plus d’un millénaire au sein de la Russie:Le rôle que pourrait tenir l’Onu dans le règlement du conflit en Ukraine est, pour Karine Bechet, remis en cause tant par les prises de position de son Secrétaire général que par l’absence objective de conditions permettant une normalisation de la vie politique sur le territoire ukrainien. Car, selon elle:En ce sens, pour Karine Bechet, le départ de Zelenski ne changerait rien, au contraire :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

