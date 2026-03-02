https://fr.sputniknews.africa/20260302/assassiner-khamenei-est-une-erreur-strategique-tres-grave-pour-les-occidentaux-1083910547.html

"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"

Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert... 02.03.2026, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: -François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, sur le même sujet. -Mounoufie Valery Koffi, docteur en sciences économiques à l'Université Alassane Ouattara, sur le financement international obtenu par la Côte d'Ivoire à un taux historiquement bas. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

