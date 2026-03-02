https://fr.sputniknews.africa/20260302/assassiner-khamenei-est-une-erreur-strategique-tres-grave-pour-les-occidentaux-1083910547.html
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert... 02.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-02T16:31+0100
2026-03-02T16:31+0100
2026-03-02T16:31+0100
zone de contact
podcasts
iran
ayatollah ali khamenei
israël
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/02/1083910361_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_169aed32d9bff8e3cea3cd86bb23145f.jpg
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert militaire Laurent Brayard a commenté les événements en cours dans la région.
Retrouvez également dans cette émission: -François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, sur le même sujet. -Mounoufie Valery Koffi, docteur en sciences économiques à l'Université Alassane Ouattara, sur le financement international obtenu par la Côte d'Ivoire à un taux historiquement bas. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
iran
israël
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/02/1083910361_143:0:676:400_1920x0_80_0_0_792fb0d89915948ec816d30c5e961a57.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, iran, ayatollah ali khamenei, israël, états-unis, аудио
podcasts, iran, ayatollah ali khamenei, israël, états-unis, аудио
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert militaire Laurent Brayard a commenté les événements en cours dans la région.
"Les hypothèses, c'est que ces négociations via Oman étaient probablement une manière de gagner du temps. En tout cas, depuis la guerre des douze jours, il n'y avait eu qu'un cessez-le-feu. Donc un cessez-le-feu, ce n'est évidemment pas la paix. Le conflit et les revendications, en tout cas américaines, sont toujours là depuis très longtemps", a déclaré M.Brayard au micro de Zone de Contact.
"Assassiner un leader politique, encore plus iranien par rapport à tout l'historique qu'on connaît, Khamenei, etc., c'est à mon avis une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux. Maintenant, il aura et il a le statut de martyr, c'est assez évident, pas seulement pour l'Iran, mais aussi pour une certaine frange du monde musulman, plutôt traditionnel, plutôt conservateur", a estimé le journaliste français dans le Donbass à propos de l'assassinat du guide suprême iranien.
Retrouvez également dans cette émission:
-François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, sur le même sujet.
-Mounoufie Valery Koffi, docteur en sciences économiques à l'Université Alassane Ouattara, sur le financement international obtenu par la Côte d'Ivoire à un taux historiquement bas.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact