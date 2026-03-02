Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
- Sputnik Afrique, 1920
Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
https://fr.sputniknews.africa/20260302/assassiner-khamenei-est-une-erreur-strategique-tres-grave-pour-les-occidentaux-1083910547.html
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert... 02.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-02T16:31+0100
2026-03-02T16:31+0100
zone de contact
podcasts
iran
ayatollah ali khamenei
israël
états-unis
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/02/1083910361_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_169aed32d9bff8e3cea3cd86bb23145f.jpg
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
Sputnik Afrique
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert militaire Laurent Brayard a commenté les événements en cours dans la région.
Retrouvez également dans cette émission: -François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, sur le même sujet. -Mounoufie Valery Koffi, docteur en sciences économiques à l'Université Alassane Ouattara, sur le financement international obtenu par la Côte d'Ivoire à un taux historiquement bas. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
iran
israël
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/02/1083910361_143:0:676:400_1920x0_80_0_0_792fb0d89915948ec816d30c5e961a57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
podcasts, iran, ayatollah ali khamenei, israël, états-unis, аудио
podcasts, iran, ayatollah ali khamenei, israël, états-unis, аудио

"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"

16:31 02.03.2026
Zone de Contact
"Assassiner Khamenei est une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux"
S'abonner
- Sputnik Afrique
Anthony Lefebvre
Tous les articlesÉcrire à l'auteur
Les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran et assassiné le guide suprême Ali Khamenei. Pour Sputnik Afrique, le journaliste français dans le Donbass et expert militaire Laurent Brayard a commenté les événements en cours dans la région.

"Les hypothèses, c'est que ces négociations via Oman étaient probablement une manière de gagner du temps. En tout cas, depuis la guerre des douze jours, il n'y avait eu qu'un cessez-le-feu. Donc un cessez-le-feu, ce n'est évidemment pas la paix. Le conflit et les revendications, en tout cas américaines, sont toujours là depuis très longtemps", a déclaré M.Brayard au micro de Zone de Contact.

"Assassiner un leader politique, encore plus iranien par rapport à tout l'historique qu'on connaît, Khamenei, etc., c'est à mon avis une erreur stratégique très grave pour les Occidentaux. Maintenant, il aura et il a le statut de martyr, c'est assez évident, pas seulement pour l'Iran, mais aussi pour une certaine frange du monde musulman, plutôt traditionnel, plutôt conservateur", a estimé le journaliste français dans le Donbass à propos de l'assassinat du guide suprême iranien.

Retrouvez également dans cette émission:
-François Meylan, ex-officier du renseignement militaire suisse, sur le même sujet.
-Mounoufie Valery Koffi, docteur en sciences économiques à l'Université Alassane Ouattara, sur le financement international obtenu par la Côte d'Ivoire à un taux historiquement bas.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripods- Spotify
► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
- Sputnik AfriqueEn continu: Macron promet d'augmenter la quantité des ogives nucléaires en France06:29
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
loader
EN DIRECT
Заголовок открываемого материала
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала