Alexis Chartraire: "Les politiques devraient apprendre des erreurs du passé"

Dans l'émission Identités Africaines, rencontre avec Alexis Chartraire, écrivain et peintre français. De la peur des mouches à la passion des chevaux, de... 02.03.2026

Arrivé presque par hasard en Creuse il y a une dizaine d'années, Alexis Chartraire y a découvert bien plus qu'un lieu de vie: un terreau fertile pour sa créativité. C'est là, dans ce coin de France profonde où Claude Monet lui-même venait peindre au XIXe siècle, que l'ancien informaticien s'est métamorphosé en artiste complet.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.

