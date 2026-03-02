https://fr.sputniknews.africa/20260302/alexis-chartraire-les-politiques-devraient-apprendre-des-erreurs-du-passe-1083914200.html
Alexis Chartraire: "Les politiques devraient apprendre des erreurs du passé"
Alexis Chartraire: "Les politiques devraient apprendre des erreurs du passé"
Sputnik Afrique
Dans l'émission Identités Africaines, rencontre avec Alexis Chartraire, écrivain et peintre français. De la peur des mouches à la passion des chevaux, de... 02.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-02T18:25+0100
2026-03-02T18:25+0100
2026-03-02T18:25+0100
identités africaines
podcasts
culture
écrivains
peinture
claude monet
chevaux
parcours
https://cdn1.img.sputniknews.africa/images/sharing/article/fra/1083914200.jpg?1772472332
Arrivé presque par hasard en Creuse il y a une dizaine d'années, Alexis Chartraire y a découvert bien plus qu'un lieu de vie: un terreau fertile pour sa créativité. C'est là, dans ce coin de France profonde où Claude Monet lui-même venait peindre au XIXe siècle, que l'ancien informaticien s'est métamorphosé en artiste complet.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Maxime Mardoukhaev
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg
Maxime Mardoukhaev
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Maxime Mardoukhaev
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103895/77/1038957788_0:320:4000:4320_100x100_80_0_0_295d5ca6495cd92173a4b641c065cf46.jpg
podcasts, culture, écrivains, peinture, claude monet, chevaux, parcours
podcasts, culture, écrivains, peinture, claude monet, chevaux, parcours
Alexis Chartraire: "Les politiques devraient apprendre des erreurs du passé"
Dans l'émission Identités Africaines, rencontre avec Alexis Chartraire, écrivain et peintre français. De la peur des mouches à la passion des chevaux, de l'ingénierie à la science-fiction, il se livre sur son parcours et ses questionnements.
Arrivé presque par hasard en Creuse il y a une dizaine d'années, Alexis Chartraire y a découvert bien plus qu'un lieu de vie: un terreau fertile pour sa créativité. C'est là, dans ce coin de France profonde où Claude Monet lui-même venait peindre au XIXe siècle, que l'ancien informaticien s'est métamorphosé en artiste complet.
"Une fois qu'on était dans ce village, on découvre que Claude Monet était venu peindre en 1889. C'est une surprise, je ne connaissais pas Monet tant que ça, je n'étais pas trop féru d'art de peinture. [...] Les gens vous racontaient, les gens disaient que ma grand-mère faisait les chemises de Claude Monet, etc. Donc, on est dans l'histoire vivante, à un moment donné. Là, j'ai commencé à peindre, je me suis mis à peindre, de manière totalement spontanée," partage M. Chartraire.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines
.