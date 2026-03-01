https://fr.sputniknews.africa/20260301/seule-la-fin-des-elites-atlantistes-permettra-une-stabilite-strategique-1083997544.html

Seule la fin des élites atlantistes permettra une stabilité stratégique

Seule la fin des élites atlantistes permettra une stabilité stratégique

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les quatre ans de l’Opération militaire spéciale, les origines de la... 01.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-01T15:15+0100

2026-03-01T15:15+0100

2026-03-05T08:57+0100

sans détour

podcasts

ukraine

union européenne (ue)

opération militaire

russie

france

conflit ukrainien

politique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/04/1083997376_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_f08943777d1f40c9557b6036ad28f43b.jpg

Seule la fin des élites atlantistes permettra une stabilité stratégique Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les quatre ans de l’Opération militaire spcéciale, les origines de la révolution ukrainienne du Maïdan, la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de doter l’Ukraine de l’arme nucléaire et le désarroi grandissant de l’Union européenne.

Comme le rappelle Karine Bechet, l’Opération militaire spéciale est le résultat de plusieurs facteurs - l’expansion de l’OTAN, la militarisation atlantiste de l’Ukraine, le refus par les Américains de renégocier en 2021 un accord de sécurité international et le regroupement des forces militaires atlantico-ukrainiennes à l’hiver 2022 sur la ligne de front :Le mépris des élites occidentales pour la Russie est ancien et pour Karine Bechet ne peut être remis en cause par elles :Pour Karine Bechet, le Maïdan constitue un acte d’agression atlantiste contre l’Ukraine, après l’échec de la Révolution orange de 2004 :Doter l’Ukraine de l’arme nucléaire, non seulement modifierait la configuration du conflit en Ukraine, selon Karine Bechet, mais remettrait en cause la sécurité internationale en violant le Traité de non-prolifération des armes nucléaires:La radicalisation de la ligne de l’Union européenne pousse, selon Karine Bechet, certains pays à s’y opposer:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

ukraine

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karine Bechet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1c/1079970681_0:0:640:640_100x100_80_0_0_426f098def8ecfe989d1b54cb551d5ad.jpg

podcasts, аудио, ukraine, union européenne (ue), opération militaire, russie, france, conflit ukrainien, politique