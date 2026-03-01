https://fr.sputniknews.africa/20260301/seule-la-fin-des-elites-atlantistes-permettra-une-stabilite-strategique-1083997544.html
Seule la fin des élites atlantistes permettra une stabilité stratégique
Sputnik Afrique
01.03.2026
2026-03-01T15:15+0100
2026-03-01T15:15+0100
2026-03-05T08:57+0100
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/04/1083997376_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_f08943777d1f40c9557b6036ad28f43b.jpg
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les quatre ans de l’Opération militaire spcéciale, les origines de la révolution ukrainienne du Maïdan, la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de doter l’Ukraine de l’arme nucléaire et le désarroi grandissant de l’Union européenne.
Comme le rappelle Karine Bechet, l'Opération militaire spéciale est le résultat de plusieurs facteurs - l'expansion de l'OTAN, la militarisation atlantiste de l'Ukraine, le refus par les Américains de renégocier en 2021 un accord de sécurité international et le regroupement des forces militaires atlantico-ukrainiennes à l'hiver 2022 sur la ligne de front :Le mépris des élites occidentales pour la Russie est ancien et pour Karine Bechet ne peut être remis en cause par elles :Pour Karine Bechet, le Maïdan constitue un acte d'agression atlantiste contre l'Ukraine, après l'échec de la Révolution orange de 2004 :Doter l'Ukraine de l'arme nucléaire, non seulement modifierait la configuration du conflit en Ukraine, selon Karine Bechet, mais remettrait en cause la sécurité internationale en violant le Traité de non-prolifération des armes nucléaires:La radicalisation de la ligne de l'Union européenne pousse, selon Karine Bechet, certains pays à s'y opposer:
15:15 01.03.2026 (Mis à jour: 08:57 05.03.2026)
Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les quatre ans de l’Opération militaire spéciale, les origines de la révolution ukrainienne du Maïdan, la volonté de la France et de la Grande-Bretagne de doter l’Ukraine de l’arme nucléaire et le désarroi grandissant de l’Union européenne.
Comme le rappelle Karine Bechet, l’Opération militaire spéciale est le résultat de plusieurs facteurs - l’expansion de l’OTAN, la militarisation atlantiste de l’Ukraine, le refus par les Américains de renégocier en 2021 un accord de sécurité international et le regroupement des forces militaires atlantico-ukrainiennes à l’hiver 2022 sur la ligne de front :
"Ce fut un long processus pour en arriver à l'Opération militaire spéciale, puisque contrairement à ce que disent les médias occidentaux, l'histoire a commencé avant le 24 février 2022. Elle a même commencé bien avant et elle a abouti en fait à cette réaction et non pas cette agression de la Russie."
Le mépris des élites occidentales pour la Russie est ancien et pour Karine Bechet ne peut être remis en cause par elles :
"Il y a des racines extrêmement fortes et qui conditionnent une forme de réflexe au niveau des élites actuelles qui, même si en Europe ce ne sont plus des élites européennes dans le sens classique du terme, mais des élites atlantistes qui gouvernent en Europe, ces réflexes-là, eux, malheureusement perdurent. Il y a aussi une dernière explication, qui est beaucoup plus basique: ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce sont ces élites qui l'ont provoqué. Elles ne peuvent pas dire qu'elles ont agressé l'Ukraine pour occuper le territoire, pour l'instrumentaliser contre la Russie, pour finir le travail qui n'a pas été fini en 1991. Donc, il leur faut bien mettre en place un discours qui, derrière, va justifier leur action."
Pour Karine Bechet, le Maïdan constitue un acte d’agression atlantiste contre l’Ukraine, après l’échec de la Révolution orange de 2004 :
"Il a donc fallu organiser le Maïdan et là, ça a été une véritable révolution dans le sang. L'utilisation de ces groupes néonazis, qui ont été formés, militarisés, équipés, financés et l'organisation de toute cette mise en scène avec caméras étrangères, défilés de politiciens étrangers qui venaient légitimer le soulèvement, alors que la vie continuait plus ou moins normalement dans le reste du pays et que les gens ne s'intéressaient pas du tout à ce qui se passait sur la place Maïdan. Donc il y a eu réellement une intervention étrangère".
Doter l’Ukraine de l’arme nucléaire, non seulement modifierait la configuration du conflit en Ukraine, selon Karine Bechet, mais remettrait en cause la sécurité internationale en violant le Traité de non-prolifération
des armes nucléaires:
"Si la France et la Grande-Bretagne veulent transmettre à l'Ukraine la technologie, les moyens, bref, envoyer une bombe nucléaire en pièces détachées, et a priori, il semblerait qu'elles devraient lui envoyer aussi les ingénieurs pour la monter, cela veut dire que la France et la Grande-Bretagne, volontairement, consciemment, remettent en cause cette pierre angulaire de l'architecture de sécurité internationale, pour reprendre les paroles du Gouvernement français, autrement dit détruisent ce système de sécurité internationale."
La radicalisation de la ligne de l’Union européenne pousse, selon Karine Bechet, certains pays à s’y opposer:
"Il y a une forme de fanatisme pro-ukrainien, qui s'est emparé des dirigeants de l'Union européenne, et qui s'intensifie pour prendre des proportions totalement irrationnelles. (...) Donc évidemment, il y a certains pays qui, face à cette politique, ne sont pas forcément d'accord. Il y a notamment les pays, qui faisaient anciennement partie du Monde russe. Je pensais à la Slovaquie, je pensais à la Hongrie, parce que c'était un espace civilisationnel, mais aussi un espace économique, énergétique."
