L'opération américano-israélienne est un acte irresponsable. L'opération américano-israélienne est un acte irresponsable.

La Russie a appris avec une profonde tristesse l'attaque contre une école en Iran et présente ses condoléances aux victimes. La Russie a appris avec une profonde tristesse l'attaque contre une école en Iran et présente ses condoléances aux victimes.

La Russie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens en Iran. La Russie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens en Iran.

Les actions des États-Unis et d'Israël constituent un acte d'agression armée non provoqué, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les actions des États-Unis et d'Israël constituent un acte d'agression armée non provoqué, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international.

L'action militaire contre l'Iran vise ouvertement à éliminer un État jugé gênant pour l'Occident. L'action militaire contre l'Iran vise ouvertement à éliminer un État jugé gênant pour l'Occident.

L'escalade autour de l'Iran menace la sécurité nucléaire et radiologique. L'escalade autour de l'Iran menace la sécurité nucléaire et radiologique.

La Russie a reçu à plusieurs reprises des signaux selon lesquels Israël n'a aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran. La Russie a reçu à plusieurs reprises des signaux selon lesquels Israël n'a aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran.