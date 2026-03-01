Afrique
La Russie exige que les USA et Israël cessent immédiatement leurs actions agressives contre l'Iran
Sputnik Afrique
Autres déclarations du représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu, Vassili Nebenzia, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'Onu, dans la nuit du 28 février au 1er mars.
russie
iran
israël
états-unis
russie
iran
israël
états-unis
Actus
08:16 01.03.2026 (Mis à jour: 09:04 01.03.2026)
© AP Photo / Amir KholousiDes décombres subsistent après une frappe israélo-américaine à Téhéran, en Iran, le samedi 28 février 2026.
Des décombres subsistent après une frappe israélo-américaine à Téhéran, en Iran, le samedi 28 février 2026. - Sputnik Afrique, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Amir Kholousi
S'abonner
Autres déclarations du représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu, Vassili Nebenzia, lors d'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'Onu, dans la nuit du 28 février au 1er mars.
L'opération américano-israélienne est un acte irresponsable.
La Russie a appris avec une profonde tristesse l'attaque contre une école en Iran et présente ses condoléances aux victimes.
La Russie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses citoyens en Iran.
Les actions des États-Unis et d'Israël constituent un acte d'agression armée non provoqué, en violation de la Charte des Nations Unies et du droit international.
L'action militaire contre l'Iran vise ouvertement à éliminer un État jugé gênant pour l'Occident.
L'escalade autour de l'Iran menace la sécurité nucléaire et radiologique.
La Russie a reçu à plusieurs reprises des signaux selon lesquels Israël n'a aucun intérêt à une confrontation militaire avec l'Iran.
La Russie juge infondées les déclarations de Trump selon lesquelles l'attaque contre l'Iran visait à empêcher Téhéran d'acquérir des armes nucléaires.
