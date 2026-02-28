https://fr.sputniknews.africa/20260228/armes-nucleaires-pour-kiev-paris-et-londres-risquent-de-franchir-la-ligne-rouge-selon-un-expert-1083796237.html
Armes nucléaires pour Kiev: Paris et Londres risquent de franchir la ligne rouge, selon un expert
Armes nucléaires pour Kiev: Paris et Londres risquent de franchir la ligne rouge, selon un expert
28.02.2026, Sputnik Afrique

Si les accusations nucléaires portées contre la France et le Royaume-Uni sont avérées, des conséquences dévastatrices attendent leurs populations.
Selon un récent rapport des autorités russes, Londres et Paris envisagent de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine. Les pays occidentaux sont fermement mis en garde contre une telle initiative. "Le monde entier se trouve actuellement à un tournant décisif. Il s'agit d'une évolution extrêmement préoccupante… Le Royaume-Uni et la France franchiraient un seuil qui n'a pas été franchi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945", a déclaré Kuda Bwititi, rédacteur en chef des affaires politiques et étrangères de Zimpapers, à Sputnik Afrique.
Armes nucléaires pour Kiev: Paris et Londres risquent de franchir la ligne rouge, selon un expert
Si les accusations nucléaires portées contre la France et le Royaume-Uni sont avérées, des conséquences dévastatrices attendent leurs populations.
Selon un récent rapport des autorités russes, Londres et Paris envisagent de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine.
Les pays occidentaux sont fermement mis en garde contre une telle initiative.
"Le monde entier se trouve actuellement à un tournant décisif. Il s'agit d'une évolution extrêmement préoccupante… Le Royaume-Uni et la France franchiraient un seuil qui n'a pas été franchi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945", a déclaré Kuda Bwititi, rédacteur en chef des affaires politiques et étrangères de Zimpapers, à Sputnik Afrique.