Armes nucléaires pour Kiev: Paris et Londres risquent de franchir la ligne rouge, selon un expert

Si les accusations nucléaires portées contre la France et le Royaume-Uni sont avérées, des conséquences dévastatrices attendent leurs populations. 28.02.2026

2026-02-28T06:52+0100

2026-02-28T06:52+0100

2026-02-28T06:52+0100

Selon un récent rapport des autorités russes, Londres et Paris envisagent de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine. Les pays occidentaux sont fermement mis en garde contre une telle initiative. "Le monde entier se trouve actuellement à un tournant décisif. Il s'agit d'une évolution extrêmement préoccupante… Le Royaume-Uni et la France franchiraient un seuil qui n'a pas été franchi depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945", a déclaré Kuda Bwititi, rédacteur en chef des affaires politiques et étrangères de Zimpapers, à Sputnik Afrique.

