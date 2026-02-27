https://fr.sputniknews.africa/20260227/larmee-camerounaise-elimine-plusieurs-terroristes--1083773380.html

L'armée camerounaise élimine plusieurs terroristes

Au moins cinq membres du groupe terroriste Boko Haram ont été éliminés par l'armée lors d'une attaque menée par les terroristes contre un camp militaire dans... 27.02.2026, Sputnik Afrique

Le poste du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) de Bargaram a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. L'assaut a été mené vers 02H00 par des hommes lourdement armés, précisent les mêmes sources. Les éléments du BIR ont riposté, tuant cinq membres du groupe Boko Haram. Un soldat camerounais a perdu la vie lors de l'échange de tirs, poursuivent les mêmes sources. Un important arsenal a été saisi par les militaires. La semaine dernière, cinq membres de Boko Haram ont été éliminés lors d'une attaque menée contre le même camp militaire.

