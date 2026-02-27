https://fr.sputniknews.africa/20260227/larmee-camerounaise-elimine-plusieurs-terroristes--1083773380.html
L'armée camerounaise élimine plusieurs terroristes
L'armée camerounaise élimine plusieurs terroristes
Sputnik Afrique
Au moins cinq membres du groupe terroriste Boko Haram ont été éliminés par l'armée lors d'une attaque menée par les terroristes contre un camp militaire dans... 27.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-27T06:53+0100
2026-02-27T06:53+0100
2026-02-27T06:53+0100
cameroun
terrorisme
boko haram
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/06/1070055315_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_cf0feadcf077a9ad18a1b921a802eda4.jpg
Le poste du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) de Bargaram a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. L'assaut a été mené vers 02H00 par des hommes lourdement armés, précisent les mêmes sources. Les éléments du BIR ont riposté, tuant cinq membres du groupe Boko Haram. Un soldat camerounais a perdu la vie lors de l'échange de tirs, poursuivent les mêmes sources. Un important arsenal a été saisi par les militaires. La semaine dernière, cinq membres de Boko Haram ont été éliminés lors d'une attaque menée contre le même camp militaire.
cameroun
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/06/1070055315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfca147bd0850bedae849413cf2d24d8.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Algérie Presse Service (APS)
cameroun, terrorisme, boko haram
cameroun, terrorisme, boko haram
L'armée camerounaise élimine plusieurs terroristes
Algérie Presse Service (APS)
Au moins cinq membres du groupe terroriste Boko Haram ont été éliminés par l'armée lors d'une attaque menée par les terroristes contre un camp militaire dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, jeudi, indiquent des sources sécuritaires.
Le poste du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) de Bargaram a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi. L'assaut a été mené vers 02H00 par des hommes lourdement armés, précisent les mêmes sources.
Les éléments du BIR ont riposté, tuant cinq membres du groupe Boko Haram. Un soldat camerounais a perdu la vie lors de l'échange de tirs, poursuivent les mêmes sources. Un important arsenal a été saisi par les militaires. La semaine dernière, cinq membres de Boko Haram ont été éliminés lors d'une attaque menée contre le même camp militaire.