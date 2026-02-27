https://fr.sputniknews.africa/20260227/la-russie-constate-les-tentatives-de-kiev-pour-saboter-les-gazoducs-blue-stream-et-turkish-stream-1083778405.html
La Russie constate les tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream
Autres déclarations du porte-parole de la présidence russe ce 27 février:
La Russie constate les tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream
11:05 27.02.2026 (Mis à jour: 11:13 27.02.2026)
Le renseignement russe constate des tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream – Kremlin.
Autres déclarations du porte-parole de la présidence russe ce 27 février:
La Turquie a été informée à plusieurs reprises des préparatifs de Kiev en vue d'éventuels actes de sabotage sur ces pipelines.
Les affrontements militaires directs entre le Pakistan et l'Afghanistan sont de mauvais augure, et la Russie souhaite qu'ils cessent au plus vite.
Vladimir Poutine tiendra aujourd'hui une réunion opérationnelle avec les membres permanents du Conseil de sécurité.