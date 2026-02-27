Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260227/la-russie-constate-les-tentatives-de-kiev-pour-saboter-les-gazoducs-blue-stream-et-turkish-stream-1083778405.html
La Russie constate les tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream
La Russie constate les tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream
Sputnik Afrique
Le renseignement russe constate des tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream – Kremlin. 27.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-27T11:05+0100
2026-02-27T11:13+0100
russie
turkstream (turkish stream)
sabotage
ukraine
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/10/1079521623_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a59e94a0280d761dff29636ddf400fac.jpg
Autres déclarations du porte-parole de la présidence russe ce 27 février:
russie
ukraine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/10/1079521623_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_283dda443ef4e600f2261cabb66150a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russie, turkstream (turkish stream), sabotage, ukraine
russie, turkstream (turkish stream), sabotage, ukraine

La Russie constate les tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream

11:05 27.02.2026 (Mis à jour: 11:13 27.02.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaKiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream – Moscou
Kiev et Londres préparent un sabotage contre le gazoduc Turkish Stream – Moscou - Sputnik Afrique, 1920, 27.02.2026
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Le renseignement russe constate des tentatives de Kiev pour saboter les gazoducs Blue Stream et Turkish Stream – Kremlin.
Autres déclarations du porte-parole de la présidence russe ce 27 février:
La Turquie a été informée à plusieurs reprises des préparatifs de Kiev en vue d'éventuels actes de sabotage sur ces pipelines.
Les affrontements militaires directs entre le Pakistan et l'Afghanistan sont de mauvais augure, et la Russie souhaite qu'ils cessent au plus vite.
Vladimir Poutine tiendra aujourd'hui une réunion opérationnelle avec les membres permanents du Conseil de sécurité.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала