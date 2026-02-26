https://fr.sputniknews.africa/20260226/une-ecole-continentale-de-formation-des-jeunes-leaders-serait-une-reponse-aux-enjeux-dinfluence-1083741461.html

"Une école continentale de formation des jeunes leaders serait une réponse aux enjeux d’influence" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, nous recevons Abderrahmane Hadef. Senior Expert en développement économique, il analyse les défis du leadership sur le continent. Selon lui, pour exister sur la scène mondiale, "le leadership africain doit faire preuve de maturité stratégique afin de tirer profit des compétences, des financements et des réseaux offerts, sans s’inscrire dans une dépendance structurelle ou normative".

Selon lui, "la question du leadership africain devient un enjeu stratégique majeur" à mesure que le continent occupe une place de plus en plus centrale dans les rapports de force mondiaux.Dans ce contexte, Abderrahmane Hadef insiste sur le fait que "le leadership africain doit faire preuve de maturité stratégique afin de tirer profit des compétences, des financements et des réseaux offerts, sans s’inscrire dans une dépendance structurelle ou normative". Pour lui, la souveraineté passe par une maîtrise intelligente des instruments d’influence et par la capacité à en limiter les effets asymétriques.Enfin, il propose "la création d’une école continentale de formation des jeunes leaders" comme réponse concrète à ces enjeux d’influence et d’autonomisation, à condition qu’elle soit pensée de manière opérationnelle et organisée autour de pôles régionaux adaptés aux réalités du continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

