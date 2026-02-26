"Une école continentale de formation des jeunes leaders serait une réponse aux enjeux d’influence"

https://fr.sputniknews.africa/20260226/une-ecole-continentale-de-formation-des-jeunes-leaders-serait-une-reponse-aux-enjeux-dinfluence-1083741461.html
Dans cet épisode de L'Afrique en Marche, Abderrahmane Hadef, Senior-Expert en développement économique, analyse les nouveaux défis du leadership africain dans...
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, nous recevons Abderrahmane Hadef. Senior Expert en développement économique, il analyse les défis du leadership sur le continent. Selon lui, pour exister sur la scène mondiale, "le leadership africain doit faire preuve de maturité stratégique afin de tirer profit des compétences, des financements et des réseaux offerts, sans s’inscrire dans une dépendance structurelle ou normative".
Selon lui, "la question du leadership africain devient un enjeu stratégique majeur" à mesure que le continent occupe une place de plus en plus centrale dans les rapports de force mondiaux.Dans ce contexte, Abderrahmane Hadef insiste sur le fait que "le leadership africain doit faire preuve de maturité stratégique afin de tirer profit des compétences, des financements et des réseaux offerts, sans s’inscrire dans une dépendance structurelle ou normative". Pour lui, la souveraineté passe par une maîtrise intelligente des instruments d’influence et par la capacité à en limiter les effets asymétriques.Enfin, il propose "la création d’une école continentale de formation des jeunes leaders" comme réponse concrète à ces enjeux d’influence et d’autonomisation, à condition qu’elle soit pensée de manière opérationnelle et organisée autour de pôles régionaux adaptés aux réalités du continent.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Abderrahmane Hadef, Senior-Expert en développement économique, analyse les nouveaux défis du leadership africain dans un contexte international marqué par la recomposition des équilibres de puissance et la centralité croissante de l’Afrique sur les plans énergétique, minier et démographique.
Selon lui, "la question du leadership africain devient un enjeu stratégique majeur" à mesure que le continent occupe une place de plus en plus centrale dans les rapports de force mondiaux.
Il souligne que des programmes internationaux de formation de jeunes leaders ont permis l’émergence d’une nouvelle génération dynamique, mais rappelle que "la formation des élites est aussi un levier d’influence stratégique utilisé par les grandes puissances". Ces initiatives relèvent du soft power et façonnent les référentiels intellectuels, les normes de gouvernance et les réseaux d’influence. L’enjeu, précise-t-il, n’est pas de les rejeter, mais d’en analyser lucidement les finalités et les effets à long terme.
Dans ce contexte, Abderrahmane Hadef insiste sur le fait que "le leadership africain doit faire preuve de maturité stratégique afin de tirer profit des compétences, des financements et des réseaux offerts, sans s’inscrire dans une dépendance structurelle ou normative". Pour lui, la souveraineté passe par une maîtrise intelligente des instruments d’influence et par la capacité à en limiter les effets asymétriques.
L’expert rappelle aussi que l’Afrique est perçue par ses élites émergentes comme "un pivot stratégique dans les équilibres mondiaux", ce qui ouvre une opportunité historique pour repenser le financement du développement, le commerce international et la gouvernance économique. D’où l’importance accordée à l’intégration régionale, à la Zlecaf et à la montée en gamme des chaînes de valeur africaines.
Enfin, il propose "la création d’une école continentale de formation des jeunes leaders" comme réponse concrète à ces enjeux d’influence et d’autonomisation, à condition qu’elle soit pensée de manière opérationnelle et organisée autour de pôles régionaux adaptés aux réalités du continent.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify