Russie-Burkina: "Un accord-cadre qui vient institutionnaliser un rapprochement engagé depuis 2022"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, l’honorable Dr Iba Karim, député de la 8e législative du Burkina Faso, revient sur les acquis du partenariat... 26.02.2026, Sputnik Afrique

"L'accord constitue un tournant majeur dans les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie".

Selon l’honorable Dr Iba Karim, ce partenariat s'inscrit dans la vision du Président Ibrahim Traoré, visant à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Il a précisé les axes prioritaires de cette coopération:Pour Iba Karim, le format Alliance Russie–Sahel est une innovation diplomatique majeure, reconnaissant le Sahel comme acteur stratégique via l’Alliance des États du Sahel. Régional, intégré et respectueux des souverainetés, il traite sécurité, politique et économie. Il pourrait inspirer d’autres régions africaines à l’approche du sommet Russie–Afrique 2026, s’il reste volontaire et bénéfique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

