Russie-Burkina: "Un accord-cadre qui vient institutionnaliser un rapprochement engagé depuis 2022"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, l’honorable Dr Iba Karim, député de la 8e législative du Burkina Faso, revient sur les acquis du partenariat... 26.02.2026, Sputnik Afrique
Dans ce numéro de L’Afrique en marche, l’honorable Dr Iba Karim, député de la 8e législative du Burkina Faso, revient sur les acquis du partenariat russo-burkinabé renforcé par l’accord signé dernièrement à Moscou. "L’accord constitue un tournant majeur dans les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie".
Selon l’honorable Dr Iba Karim, ce partenariat s'inscrit dans la vision du Président Ibrahim Traoré, visant à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Il a précisé les axes prioritaires de cette coopération:Pour Iba Karim, le format Alliance Russie–Sahel est une innovation diplomatique majeure, reconnaissant le Sahel comme acteur stratégique via l’Alliance des États du Sahel. Régional, intégré et respectueux des souverainetés, il traite sécurité, politique et économie. Il pourrait inspirer d’autres régions africaines à l’approche du sommet Russie–Afrique 2026, s’il reste volontaire et bénéfique.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Selon l’honorable Dr Iba Karim, ce partenariat s'inscrit dans la vision du Président Ibrahim Traoré, visant à bâtir des relations fondées sur le respect mutuel et des intérêts partagés. Il a précisé les axes prioritaires de cette coopération:
Sécurité:
La Russie fournit un soutien technique et en formation pour renforcer les capacités de défense du Burkina, dans le respect de sa souveraineté.
Énergie et ressources stratégiques:
La mise en place d'une Commission intergouvernementale doit accélérer le développement de projets structurants.
Formation, technologie et économie:
L'accent est mis sur le transfert de compétences et la transformation locale pour des résultats tangibles.
"L’accord signé à Moscou constitue un tournant majeur dans les relations entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. C’est un accord-cadre structurant, qui vient institutionnaliser un rapprochement engagé depuis 2022, dans un contexte où le Burkina Faso a fait le choix assumé d’une diplomatie souveraine, diversifiée et pragmatique. La Fédération de Russie qui s’inscrit dans cette vision souverainiste des États accompagne les pays Africains sans condition politique ni logique de tutelle. La Fédération reconnaît le Burkina Faso comme un État souverain, maître de ses choix", affirme Iba Karim à Radio Sputnik Afrique.
Pour Iba Karim, le format Alliance Russie–Sahel est une innovation diplomatique majeure, reconnaissant le Sahel comme acteur stratégique via l’Alliance des États du Sahel. Régional, intégré et respectueux des souverainetés, il traite sécurité, politique et économie. Il pourrait inspirer d’autres régions africaines à l’approche du sommet Russie–Afrique 2026, s’il reste volontaire et bénéfique.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify