https://fr.sputniknews.africa/20260226/nigeriacedeao-crise-dexecution-ou-crise-dautorite--1083744214.html
Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ?
Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ?
Sputnik Afrique
À l’heure où la CEDEAO célèbre ses 50 ans, l’organisation régionale traverse une zone de turbulence. Contestation de son orientation géopolitique, tensions... 26.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-26T11:51+0100
2026-02-26T11:51+0100
2026-02-26T11:51+0100
avenir souverain
podcasts
afrique
communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)
nigeria
intégration
crédibilité
autorités
justice
tensions
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/1a/1083744025_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_bc54f71f5bed4b87c6e132accf659468.jpg
Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ?
Sputnik Afrique
À l’heure où la CEDEAO célèbre ses 50 ans, l’organisation régionale traverse une zone de turbulence. Contestation de son orientation géopolitique, tensions avec le Nigeria, mise en cause de l’autorité de sa Cour de justice: l’intégration ouest-africaine est-elle à un tournant décisif?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, nous revenons sur une question qui ébranle les fondements mêmes de l’intégration ouest-africaine: que vaut une justice régionale dont les décisions ne sont pas exécutées par sa première puissance économique ?Selon les chiffres rendus publics par la Cour de justice de la CEDEAO, sur 128 affaires intentées contre le Nigeria, seules 10 auraient été exécutées, tandis qu’une cinquantaine demeurent en attente. Un constat reconnu lors d’une réunion bilatérale organisée dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’organisation.Pour Alassane Samba Diop, directeur général du groupe de presse E-Media au Sénégal, cette situation dépasse la simple question juridique. Selon lui, elle révèle une crise plus profonde de crédibilité et d’autorité institutionnelle. Il affirme que lorsque l’État le plus influent du bloc affiche un tel déficit de conformité, c’est toute l’architecture communautaire qui vacille, et avec elle la confiance des citoyens.En toile de fond, ajoute-t-il, se dessinent des recompositions régionales où certains États, notamment au sein de l’espace sahélien, observent ces failles avec attention. Entre crise d’exécution, tensions politiques et interrogation sur l’alignement géopolitique de l’organisation, la CEDEAO joue peut-être l’une des séquences les plus décisives de son histoire.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
nigeria
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/1a/1083744025_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_15adfcff2025971669eb2ce53d96f57d.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), nigeria, intégration, crédibilité, autorités, justice, tensions, géopolitique, institutions, exécution, alliance des états du sahel (aes), confiance, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), nigeria, intégration, crédibilité, autorités, justice, tensions, géopolitique, institutions, exécution, alliance des états du sahel (aes), confiance, souveraineté, аудио
Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ?
À l’heure où la CEDEAO célèbre ses 50 ans, l’organisation régionale traverse une zone de turbulence. Contestation de son orientation géopolitique, tensions avec le Nigeria, mise en cause de l’autorité de sa Cour de justice: l’intégration ouest-africaine est-elle à un tournant décisif?
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, nous revenons sur une question qui ébranle les fondements mêmes de l’intégration ouest-africaine: que vaut une justice régionale dont les décisions ne sont pas exécutées par sa première puissance économique ?
Selon les chiffres rendus publics par la Cour de justice de la CEDEAO, sur 128 affaires intentées contre le Nigeria, seules 10 auraient été exécutées,
tandis qu’une cinquantaine demeurent en attente. Un constat reconnu lors d’une réunion bilatérale organisée dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’organisation.
Pour Alassane Samba Diop, directeur général du groupe de presse E-Media au Sénégal, cette situation dépasse la simple question juridique. Selon lui, elle révèle une crise plus profonde de crédibilité et d’autorité institutionnelle. Il affirme que lorsque l’État le plus influent du bloc affiche un tel déficit de conformité, c’est toute l’architecture communautaire qui vacille, et avec elle la confiance des citoyens.
En toile de fond, ajoute-t-il, se dessinent des recompositions régionales où certains États, notamment au sein de l’espace sahélien, observent ces failles avec attention. Entre crise d’exécution, tensions politiques et interrogation sur l’alignement géopolitique de l’organisation, la CEDEAO joue peut-être l’une des séquences les plus décisives de son histoire.
“Lorsque la première puissance économique d’une organisation régionale n’exécute pas les décisions de sa propre Cour, ce n’est pas seulement un problème technique ou administratif. C’est un signal politique fort. Cela pose la question de l’autorité réelle de l’institution et de la sincérité de l’engagement communautaire. Si les règles ne s’imposent pas aux plus puissants, alors le projet d’intégration perd sa force morale et juridique. Et à terme, ce sont les peuples qui doutent de l’utilité même de l’organisation”, a-t-il rappelé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify