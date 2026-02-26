https://fr.sputniknews.africa/20260226/nigeriacedeao-crise-dexecution-ou-crise-dautorite--1083744214.html

Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ?

26.02.2026

Nigeria–CEDEAO: crise d’exécution ou crise d’autorité ? Sputnik Afrique À l’heure où la CEDEAO célèbre ses 50 ans, l’organisation régionale traverse une zone de turbulence. Contestation de son orientation géopolitique, tensions avec le Nigeria, mise en cause de l’autorité de sa Cour de justice: l’intégration ouest-africaine est-elle à un tournant décisif?

Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, nous revenons sur une question qui ébranle les fondements mêmes de l’intégration ouest-africaine: que vaut une justice régionale dont les décisions ne sont pas exécutées par sa première puissance économique ?Selon les chiffres rendus publics par la Cour de justice de la CEDEAO, sur 128 affaires intentées contre le Nigeria, seules 10 auraient été exécutées, tandis qu’une cinquantaine demeurent en attente. Un constat reconnu lors d’une réunion bilatérale organisée dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’organisation.Pour Alassane Samba Diop, directeur général du groupe de presse E-Media au Sénégal, cette situation dépasse la simple question juridique. Selon lui, elle révèle une crise plus profonde de crédibilité et d’autorité institutionnelle. Il affirme que lorsque l’État le plus influent du bloc affiche un tel déficit de conformité, c’est toute l’architecture communautaire qui vacille, et avec elle la confiance des citoyens.En toile de fond, ajoute-t-il, se dessinent des recompositions régionales où certains États, notamment au sein de l’espace sahélien, observent ces failles avec attention. Entre crise d’exécution, tensions politiques et interrogation sur l’alignement géopolitique de l’organisation, la CEDEAO joue peut-être l’une des séquences les plus décisives de son histoire.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

