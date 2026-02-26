Le Zimbabwe suspend ses exportations de minerais bruts et de concentrés de lithium
© AP Photo / Tsvangirayi MukwazhiDes ouvriers passent devant des sacs remplis de lithium sur le site de l'usine de traitement de Prospect Lithium Zimbabwe à Goromonzi, à environ 80 kilomètres au sud-est de la capitale Harare, le mercredi 5 juillet 2023.
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
Le Zimbabwe a suspendu mercredi l'exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium afin de renforcer la responsabilité, de promouvoir l'enrichissement et de maximiser la rétention de valeur dans le pays.
Le ministre des Mines et du Développement minier, Polite Kambamura, a déclaré dans un communiqué que cette mesure avait été prise dans l'intérêt national, le pays cherchant à promouvoir la transparence, la valeur ajoutée et l'enrichissement dans le pays, la conformité et la responsabilité dans l'exploration des ressources minérales du Zimbabwe.
"A cet effet, l'Autorité fiscale du Zimbabwe, la Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe et les régulateurs sont invités à respecter la suspension sans exception", a déclaré M. Kambamura, ajoutant que le ministère engagerait prochainement le dialogue avec l'industrie sur les nouvelles attentes et la voie à suivre.
Il a déclaré que seules les sociétés minières disposant de titres miniers valides et d'usines d'enrichissement agréées seraient autorisées à exporter tous les autres minéraux.
"Le ministère procédera à tout moment à des tests pour vérifier la composition minérale de chaque expédition", a déclaré M. Kambamura, ajoutant que le maintien d'un permis d'exportation expiré ou déjà épuisé constituait une infraction grave justifiant le retrait du permis d'exportation et du titre minier.
Le Zimbabwe est doté de ressources minérales abondantes, notamment de l'or, des métaux du groupe du platine, du lithium et du chrome, et le secteur minier joue un rôle important dans l'économie nationale.