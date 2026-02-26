https://fr.sputniknews.africa/20260226/le-zimbabwe-suspend-ses-exportations-de-minerais-bruts-et-de-concentres-de-lithium-1083735672.html

Le Zimbabwe suspend ses exportations de minerais bruts et de concentrés de lithium

Le Zimbabwe suspend ses exportations de minerais bruts et de concentrés de lithium

Le Zimbabwe a suspendu mercredi l'exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium afin de renforcer la responsabilité, de promouvoir l'enrichissement... 26.02.2026, Sputnik Afrique

Le ministre des Mines et du Développement minier, Polite Kambamura, a déclaré dans un communiqué que cette mesure avait été prise dans l'intérêt national, le pays cherchant à promouvoir la transparence, la valeur ajoutée et l'enrichissement dans le pays, la conformité et la responsabilité dans l'exploration des ressources minérales du Zimbabwe. Il a déclaré que seules les sociétés minières disposant de titres miniers valides et d'usines d'enrichissement agréées seraient autorisées à exporter tous les autres minéraux. Le Zimbabwe est doté de ressources minérales abondantes, notamment de l'or, des métaux du groupe du platine, du lithium et du chrome, et le secteur minier joue un rôle important dans l'économie nationale.

