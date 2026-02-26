Afrique
Incident impliquant un bateau US au large des côtes cubaines: ce que l'on sait
Incident impliquant un bateau US au large des côtes cubaines: ce que l’on sait
Sputnik Afrique
Un hors-bord illégal a été repéré dans les eaux territoriales cubaines, le 25 février. Le navire, immatriculé en Floride (États-Unis) sous le numéro FL7726SH... 26.02.2026, Sputnik Afrique
Actus
06:52 26.02.2026
Un hors-bord illégal a été repéré dans les eaux territoriales cubaines, le 25 février. Le navire, immatriculé en Floride (États-Unis) sous le numéro FL7726SH, s'est approché à moins d'un mille nautique de la province de Villa Clara.
Lorsqu'une patrouille frontalière s'est approchée, le hors-bord, qui avait enfreint la réglementation, a ouvert le feu, blessant le commandant de l'embarcation.
Au moins quatre assaillants étrangers ont été tués et six blessés. Ces derniers ont été évacués et ont reçu des soins médicaux.
Toutes les personnes interpellées à bord du bateau sont des Cubains résidant aux États-Unis, et l'une des victimes décédées était également cubaine.
Ces suspects ont avoué avoir des intentions terroristes, selon le ministère cubain de l'Intérieur.
Washington n’est pas impliqué dans l'incident, a affirmé le chef de la diplomatie US.
Le bateau n'appartenait ni à la marine américaine ni aux garde-côtes américains. Il est immatriculé pour un usage commercial, selon un média US.
