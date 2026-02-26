Incident impliquant un bateau US au large des côtes cubaines: ce que l’on sait

Lorsqu'une patrouille frontalière s'est approchée, le hors-bord, qui avait enfreint la réglementation, a ouvert le feu, blessant le commandant de l'embarcation. Lorsqu'une patrouille frontalière s'est approchée, le hors-bord, qui avait enfreint la réglementation, a ouvert le feu, blessant le commandant de l'embarcation.

Au moins quatre assaillants étrangers ont été tués et six blessés. Ces derniers ont été évacués et ont reçu des soins médicaux.

Toutes les personnes interpellées à bord du bateau sont des Cubains résidant aux États-Unis, et l'une des victimes décédées était également cubaine.

Ces suspects ont avoué avoir des intentions terroristes, selon le ministère cubain de l'Intérieur.

Washington n'est pas impliqué dans l'incident, a affirmé le chef de la diplomatie US.