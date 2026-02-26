https://fr.sputniknews.africa/20260226/cedeao-quoi-attendre-dune-force-anti-terroriste-en-afrique-de-louest-1083746037.html
CEDEAO: quoi attendre d'une force anti-terroriste en Afrique de l'Ouest?
CEDEAO: quoi attendre d'une force anti-terroriste en Afrique de l'Ouest?
La ville de Freetown en Sierra Leone accueille une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils doivent plancher sur la mise en place... 26.02.2026
La ville de Freetown en Sierra Leone accueille une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils doivent plancher sur la mise en place d'une force en attente régionale pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain ivoirien Lassana Keita a réagi à cette initiative.
Retrouvez également dans cette émission: -Charly Kengne, analyste géopolitique camerounais, sur les conséquences du projet de loi algérien criminalisant le colonialisme français. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Actus
La ville de Freetown en Sierra Leone accueille une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils doivent plancher sur la mise en place d'une force en attente régionale pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain ivoirien Lassana Keita a réagi à cette initiative.
"Quand on sait que le Nigeria est la tête de pont de la force en attente, on s'est dit que, ah tiens, il y a de bons espoirs. Il y a de bons espoirs que cette force-là, effectivement, puisse avoir des résultats. Ça, c'est déjà, un indicateur très positif, très encourageant, pour que rapidement, cette force en attente-là se mette en place", a affirmé au micro de Zone de Contact M.Keita.
"S'il ne s'agit que du nombre de soldats, de mon point de vue, je ne vois pas ce ne vois pas vraiment ce qui pourrait s'opposer à ça, donc je suis optimiste et je salue même la mise en œuvre de cette force là pour lutter contre le terrorisme", a ajouté l'écrivain ivoirien.
Retrouvez également dans cette émission:
-Charly Kengne, analyste géopolitique camerounais, sur les conséquences du projet de loi algérien criminalisant le colonialisme français.
