https://fr.sputniknews.africa/20260226/cedeao-quoi-attendre-dune-force-anti-terroriste-en-afrique-de-louest-1083746037.html

CEDEAO: quoi attendre d'une force anti-terroriste en Afrique de l'Ouest?

CEDEAO: quoi attendre d'une force anti-terroriste en Afrique de l'Ouest?

Sputnik Afrique

La ville de Freetown en Sierra Leone accueille une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils doivent plancher sur la mise en place... 26.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-26T13:17+0100

2026-02-26T13:17+0100

2026-02-26T13:17+0100

zone de contact

podcasts

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

sierra leone

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/1a/1083745869_0:9:679:391_1920x0_80_0_0_e1c6cba1e4b5e59c39fd80e1b6308168.jpg

CEDEAO: quoi attendre d'une force anti-terroriste en Afrique de l'Ouest? Sputnik Afrique La ville de Freetown en Sierra Leone accueille une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils doivent plancher sur la mise en place d'une force en attente régionale pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Pour Sputnik Afrique, l'écrivain ivoirien Lassana Keita a réagi à cette initiative.

Retrouvez également dans cette émission: -Charly Kengne, analyste géopolitique camerounais, sur les conséquences du projet de loi algérien criminalisant le colonialisme français. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

sierra leone

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), sierra leone, armée