https://fr.sputniknews.africa/20260225/les-dirigeants-occidentaux-sont-incapables-de-supporter-lechec-de-leur-plan-1083716871.html
"Les dirigeants occidentaux sont incapables de supporter l'échec de leur plan"
"Les dirigeants occidentaux sont incapables de supporter l'échec de leur plan"
Sputnik Afrique
Le Service de renseignement extérieur russe a révélé que la France et la Grande-Bretagne envisageraient de doter l'Ukraine de l'arme atomique. Au micro de... 25.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-25T14:16+0100
2026-02-25T14:16+0100
2026-02-25T14:16+0100
zone de contact
podcasts
france
royaume-uni
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/19/1083716698_0:0:634:358_1920x0_80_0_0_8ffd35d028a68c0555e280f174547329.jpg
"Les dirigeants occidentaux sont incapables de supporter l'échec de leur plan"
Sputnik Afrique
Le Service de renseignement extérieur russe a révélé que la France et la Grande-Bretagne envisageraient de doter l'Ukraine de l'arme atomique. Au micro de Sputnik Afrique, Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass a commenté ces révélations.
Retrouvez également dans cette émission:-Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol sur les révélations du SVR de la volonté de la France et du Royaume-Uni de doter l'Ukraine de l'arme atomique.-Franklin Nyamsi, intellectuel franco-camerounais sur le gel de ses avoirs prononcé par les autorités françaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
france
royaume-uni
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/19/1083716698_47:0:579:399_1920x0_80_0_0_4f7ef88b4652e1db8cec3bf8322402f6.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, france, royaume-uni, аудио
podcasts, france, royaume-uni, аудио
"Les dirigeants occidentaux sont incapables de supporter l'échec de leur plan"
Le Service de renseignement extérieur russe a révélé que la France et la Grande-Bretagne envisageraient de doter l'Ukraine de l'arme atomique. Au micro de Sputnik Afrique, Christelle Néant, journaliste française dans le Donbass a commenté ces révélations.
"La transmission à l'Ukraine par la Grande-Bretagne et, ou la France de technologies de type nucléaire serait un casus belli extrêmement grave. Cela ouvrirait la porte à une réaction russe de type nucléaire et pas seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre les pays qui lui auraient fourni ces armes, comme le prévoit la doctrine nucléaire russe qui a été remise à jour il n'y a pas si longtemps que cela.", a déclaré Mme Néant.
"Cela revient à provoquer un risque de conflits entre puissances nucléaires, donc un risque d'annihilation mutuelle assurée. Tout ça pour satisfaire les égos de dirigeants occidentaux qui sont incapables de supporter l'échec de leur plan, qui était d'abord le Maïdan, puis ensuite de faire bombarder le Donbass pour que la Russie intervienne et ainsi essayer de la détruire via un conflit militaire, plus des sanctions économiques qui étaient censées la détruire. Mais tout ça a échoué, l'Ukraine perd la guerre et elle va devoir signer une capitulation aux conditions de la Russie, chose qui est insupportable pour des gens comme Macron ou comme Starmer.", a-t-elle ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol sur les révélations du SVR de la volonté de la France et du Royaume-Uni de doter l'Ukraine de l'arme atomique.
-Franklin Nyamsi, intellectuel franco-camerounais sur le gel de ses avoirs prononcé par les autorités françaises.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact