"Les dirigeants occidentaux sont incapables de supporter l'échec de leur plan"

Le Service de renseignement extérieur russe a révélé que la France et la Grande-Bretagne envisageraient de doter l'Ukraine de l'arme atomique. Au micro de... 25.02.2026, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission:-Xavier Moreau, analyste français, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol sur les révélations du SVR de la volonté de la France et du Royaume-Uni de doter l'Ukraine de l'arme atomique.-Franklin Nyamsi, intellectuel franco-camerounais sur le gel de ses avoirs prononcé par les autorités françaises.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

