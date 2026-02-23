https://fr.sputniknews.africa/20260223/le-front-des-negociations-diplomatiques-une-main-de-fer-dans-un-gant-de-velours-1083654533.html

Le front des négociations diplomatiques: une main de fer dans un gant de velours

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les nouvelles sanctions européennes, les garanties de sécurité pour... 23.02.2026, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/17/1083656138_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_37fa78c55bbed24f46a3cd3252b86c8e.jpg

Le front des négociations diplomatiques: une main de fer dans un gant de velours Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur les nouvelles sanctions européennes, les garanties de sécurité pour l’Ukraine, les déclarations de Macron sur un dialogue avec Poutine et le retour de la "menace russe" dans le discours américain.

Pour Karine Bechet, la tentative de blocus maritime de la Russie par l’Union européenne prolonge la pratique initiée par les États-Unis avec l’arraisonnement du navire russe le Marinera:Pour Karine Bechet, d’une manière stratégique, les sanctions ont eu un effet bénéfique pour la Russie:Selon Karine Bechet, un accord négocié sur l’Ukraine ne permettrait pas de régler fondamentalement la question de la sécurité de la Russie:Mark Rutte a précisé que les art. 4 et 5 du Traité de l’OTAN ne seraient pas activés en cas de frappes russes contre les contingents présents en Ukraine "après" la signature d’un accord de paix. Pour Karine Bechet, cela démontre la véritable nature de cette organisation:La Russie avait proposé aux pays européens un accord de non-agression, qui a été refusé, puisque selon Karine Bechet en fournissant du renseignement militaire, en formant l’armée et en assurant l’approvisionnement en armes, ils sont parties au conflit en Ukraine :Quand Macron propose de renouer le dialogue avec la Russie, il ne faut pas, selon Karine Bechet, le prendre comme une véritable volonté de normalisation de la situation:Les États-Unis réintroduisent à divers niveaux la notion de " menace russe " dans leurs déclarations, ce qui, pour Karine Bechet, souligne bien leur vision globaliste, notamment en ce qui concerne l’importation de pétrole russe par l’Inde :► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

Actus

