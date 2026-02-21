https://fr.sputniknews.africa/20260221/lindustrie-et-le-commerce-du-togo-ont-affiche-une-croissance-a-deux-chiffres-a-la-fin-2025-1083597968.html

L'industrie et le commerce du Togo ont affiché une croissance à deux chiffres à la fin 2025

L'industrie et le commerce du Togo ont affiché une croissance à deux chiffres à la fin 2025

21.02.2026

L’Indice de la production industrielle (IPI) a connu une hausse de de 11 % au cours des neuf premiers mois de 2025, après une contraction de 4,2 % en 2024, relève l'INSEED, cité par des médias locaux, expliquant cette reprise est portée par l’ensemble du secteur secondaire : industries extractives (+7,8 %), manufacturières (+7,8 %) et énergie (+3,0 %).Cette dynamique s’étend aussi au commerce et aux services, indique l'institut, relevant que l’Indice du chiffre d’affaires du commerce (ICA), qui mesure la valeur des ventes réalisées par les entreprises commerciales, les services et la construction, a bondi de 19,1 % en glissement annuel, soutenu par le commerce de gros (+21,0 %) et de détail (+18,4 %).Les services marchands ont affiché une augmentation de 5,9 % au troisième trimestre et une moyenne de 8,4 % sur les neuf premiers mois de l’année, avec des performances particulièrement notables dans la santé, les activités de soutien et les transports, selon la même source.Le secteur de la construction a, quant à lui, connu une hausse de 14,8 %, ce qui traduit un regain d’investissements, souligne-t-on.Cette progression simultanée de l’industrie, du commerce, des services et du bâtiment, témoigne d’un net rebond de l’activité économique au Togo, contribuant de manière significative à la croissance du PIB en 2025.

