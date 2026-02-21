L’économie africaine devrait croître plus rapidement que celle d'Asie en 2026 – Nations Unies

https://fr.sputniknews.africa/20260221/leconomie-africaine-devrait-croitre-plus-rapidement-que-lasie-en-2026--nations-unies--1083598077.html
Alors que la croissance moyenne en Afrique subsaharienne devrait atteindre 4,6 % en 2026, celle des économies asiatiques combinées devrait ralentir à environ 4,1 % sur la même période, selon la Commission économique de l'Onu. Actuellement, la région affiche des taux de croissance proches de 6 %, dépassant largement la moyenne africaine, estimée à 4,1 %Pour établir ces constats, la commission se réfère à des chiffres du FMI.
