https://fr.sputniknews.africa/20260220/un-bond-de-plus-de-50-des-exportations-au-senegal-en-2025-1083573063.html

Un bond de plus de 50% des exportations au Sénégal en 2025

Un bond de plus de 50% des exportations au Sénégal en 2025

Sputnik Afrique

Les exportations du Sénégal ont enregistré une hausse de 51,8% en 2025, selon des statistiques de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie... 20.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-20T06:42+0100

2026-02-20T06:42+0100

2026-02-20T06:42+0100

sénégal

exportations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/1c/1082891599_3:0:798:447_1920x0_80_0_0_d48419a18143398774bad128b4cf3e78.jpg

Le cumul des exportations à fin décembre 2025 s’est établi à 5.935,2 milliards de FCFA (environ 9,77 milliards de dollars US), contre 3.909,1 milliards de FCFA (près de 6,4 milliards de dollars) à la même période en 2024.Concernant les importations, leur cumul a atteint 7.279,1 milliards de FCFA (environ 12,0 milliards de dollars) en 2025, contre 7.161,4 milliards de FCFA (près de 11,8 milliards de dollars) un an auparavant, soit une progression de 1,6%, indique l'agence sénégalaise.Malgré la forte progression des exportations, la balance commerciale du Sénégal demeure déficitaire en 2025, avec un déficit estimé à 1.343,9 milliards de FCFA (environ 2,2 milliards de dollars).Au mois de décembre 2025, les exportations ont bondi de 155% par rapport au mois précédent et de 104,1% en glissement annuel. Cette dynamique est principalement soutenue par la hausse des ventes d’or non monétaire, de pétrole brut ainsi que de produits pétroliers raffinés.

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

sénégal, exportations