Trump lance un ultimatum de "dix jours" à l'Iran pour un accord "pertinent" sur le nucléaire
Trump lance un ultimatum de "dix jours" à l'Iran pour un accord "pertinent" sur le nucléaire
20.02.2026
2026-02-20T06:35+0100
2026-02-20T06:35+0100
"Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours", a déclaré le président Trump lors de la réunion inaugurale du Conseil de paix, qui s’est tenue à Washington avec la participation des représentants d’une cinquantaine de pays."Il est évident depuis des années qu'il n'est pas facile de conclure un accord pertinent avec l'Iran. Nous devons conclure un accord pertinent sinon de mauvaises choses vont arriver", a enchaîné le chef de l’exécutif américain.Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, ont tenu deux sessions de pourparlers pour tenter de régler leurs différends. Mais les deux pays continuent à échanger des menaces sur fond d'escalade militaire.Les Etats-Unis ont dépêché deux porte-avions dans le Golfe et disposent aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases de la région.Selon le Wall Street Journal, Washington continue à envoyer vers le Moyen-Orient des avions de combat furtifs F-35 et F-22, ainsi que des avions de commandement, essentiels pour orchestrer de grandes campagnes aériennes.Mercredi, les Etats-Unis avaient déjà averti l'Iran qu'il serait "bien avisé" de conclure un accord. "Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran", avait estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.Au cœur du différend entre Washington et Téhéran : le programme nucléaire iranien. Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre le dialogue, elles divergent sur la teneur des discussions.L'Iran, qui dément chercher à se doter de la bombe atomique, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.Pour Washington, un accord doit inclure son programme de missiles balistiques et son soutien dans la région aux groupes armés.
états-unis, iran, nucléaire
états-unis, iran, nucléaire

Trump lance un ultimatum de "dix jours" à l'Iran pour un accord "pertinent" sur le nucléaire

06:35 20.02.2026
Le Président américain, Donald Trump, a affirmé jeudi se donner dix jours pour décider si un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire était possible, qu'il souhaite "pertinent", sans quoi "de mauvaises choses" se produiront pour Téhéran.
"Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours", a déclaré le président Trump lors de la réunion inaugurale du Conseil de paix, qui s’est tenue à Washington avec la participation des représentants d’une cinquantaine de pays.
"Il est évident depuis des années qu'il n'est pas facile de conclure un accord pertinent avec l'Iran. Nous devons conclure un accord pertinent sinon de mauvaises choses vont arriver", a enchaîné le chef de l’exécutif américain.
Washington et Téhéran, qui ont renoué le dialogue début février pour la première fois depuis la guerre de 12 jours en juin 2025, ont tenu deux sessions de pourparlers pour tenter de régler leurs différends. Mais les deux pays continuent à échanger des menaces sur fond d'escalade militaire.
Les Etats-Unis ont dépêché deux porte-avions dans le Golfe et disposent aussi de dizaines de milliers de soldats dans des bases de la région.
Selon le Wall Street Journal, Washington continue à envoyer vers le Moyen-Orient des avions de combat furtifs F-35 et F-22, ainsi que des avions de commandement, essentiels pour orchestrer de grandes campagnes aériennes.
Mercredi, les Etats-Unis avaient déjà averti l'Iran qu'il serait "bien avisé" de conclure un accord. "Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran", avait estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.
Au cœur du différend entre Washington et Téhéran : le programme nucléaire iranien. Si les deux parties affichent leur volonté de poursuivre le dialogue, elles divergent sur la teneur des discussions.
L'Iran, qui dément chercher à se doter de la bombe atomique, veut limiter les pourparlers à son programme nucléaire et exige la levée des sanctions qui étranglent son économie.
Pour Washington, un accord doit inclure son programme de missiles balistiques et son soutien dans la région aux groupes armés.
