Madagascar-Russie: "Ça fait longtemps qu'on attend cette coopération"
Le Président malgache Michel Randrianirina est arrivé à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, Lanto Ramahefarisoa... 20.02.2026
Le Président malgache Michel Randrianirina est arrivé à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, Lanto Ramahefarisoa, enseignante-chercheuse à l'Université d'Antananarivo, a fait le point sur les attentes de cette visite.
Retrouvez également dans cette émission: - Charly Kengne, analyste des questions géopolitiques, sur les expulsions au Cameroun de migrants par les États-Unis. - Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, ministre de la communication du Burkina Faso, sur le bilan du Fonds de soutien patriotique du Burkina Faso. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Le Président malgache Michel Randrianirina est arrivé à Moscou pour rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, Lanto Ramahefarisoa, enseignante-chercheuse à l'Université d'Antananarivo, a fait le point sur les attentes de cette visite.
"Ça fait longtemps qu'on attend cette coopération. Si vraiment ça aboutit à quelque chose de positif, alors c'est tant mieux pour nous. Jusque-là, c'est toujours le côté Ouest qui a dominé le pays. On sait ce que l'Ouest a fait pour Madagascar. Si là, maintenant, on vire un peu vers l'Est, et puis on a aussi parlé des BRICS, et si tout va bien, c'est tant mieux", a déclaré Mme Ramahefarisoa pour Zone de Contact.
"Si on tourne vers les BRICS, bon, c'est aussi un changement de revers. C'est du revers attribué à l'Ouest. Mais je ne sais pas si ça va aboutir", a-t-elle ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Charly Kengne, analyste des questions géopolitiques, sur les expulsions au Cameroun de migrants par les États-Unis.
- Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, ministre de la communication du Burkina Faso, sur le bilan du Fonds de soutien patriotique du Burkina Faso.
