Le Burkina a enregistré une baisse "historique" de 48% des cas de décès liés au paludisme en 2025
20.02.2026
Algérie Presse Service (APS)
Le Burkina Faso a enregistré une baisse "historique" de 48% des cas de décès liés au paludisme en 2025, a annoncé Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ministre de la Santé, lors du Conseil des Ministres tenu jeudi.
Selon lui, le nombre de cas de paludisme est passé de 10.805.000 cas en 2024 à 7.329.000 cas en 2025, soit une diminution de 32%.
Chez les enfants de moins de 5 ans, la réduction s'établit à plus de 1.900.000 cas, représentant environ 38%. Quant au nombre de décès liés au paludisme, il est passé de 3.523 cas en 2024 à 1.900 cas en 2025, en baisse de 48%.
Chez les enfants de moins de 5 ans, le ministre a noté une réduction de 893 décès enregistrés en 2025. Selon le ministre, ces résultats traduisent l'impact du leadership national des plus hautes autorités, ainsi que le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre le paludisme.
Il a par ailleurs mis l'accent sur les efforts déployés dans l'assainissement du cadre de vie, notamment la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée d'action.