L'armée ukrainienne a perdu plus de 1,5 mln d'hommes durant l'opération militaire – état-major russe
Sputnik Afrique
20.02.2026 - Rien qu'en 2025, les pertes de Kiev dépassent 520.000 personnes, a déclaré Sergueï Roudskoï, premier chef adjoint de l'état-major général des forces armées russes, dans une interview accordée à un journal russe.
Le nombre moyen de mobilisations mensuelles a diminué de près de moitié, a ajouté le général. Il en résulte une baisse constante des effectifs de l'armée ukrainienne, limitant sa capacité à résister aux troupes russes, a-t-il souligné. Par ailleurs, les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 6.700 chars et véhicules blindés de combat, ainsi que plus de 12.000 pièces d'artillerie et mortiers en 2025, selon Roudskoï. Comme l'a noté le général, l'armée russe a finalement pris l'initiative stratégique dans le district militaire nord en 2025. Au total, plus de 300 localités et plus de 6.700 kilomètres carrés de territoire ont été libérés l'année dernière. Depuis le début de cette année, environ 900 kilomètres carrés et 42 localités sont passés sous contrôle russe.
Rien qu'en 2025, les pertes de Kiev dépassent 520.000 personnes, a déclaré Sergueï Roudskoï, premier chef adjoint de l'état-major général des forces armées russes, dans une interview accordée à un journal russe.
Le nombre moyen de mobilisations mensuelles a diminué de près de moitié, a ajouté le général. Il en résulte une baisse constante des effectifs de l'armée ukrainienne, limitant sa capacité à résister aux troupes russes, a-t-il souligné.
Par ailleurs, les forces armées ukrainiennes ont perdu environ 6.700 chars et véhicules blindés de combat, ainsi que plus de 12.000 pièces d'artillerie et mortiers en 2025, selon Roudskoï.
Comme l'a noté le général, l'armée russe a finalement pris l'initiative stratégique dans le district militaire nord en 2025. Au total, plus de 300 localités et plus de 6.700 kilomètres carrés de territoire ont été libérés l'année dernière. Depuis le début de cette année, environ 900 kilomètres carrés et 42 localités sont passés sous contrôle russe.