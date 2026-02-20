https://fr.sputniknews.africa/20260220/coordination-turco-egyptienne-en-afrique-de-lest-enjeux-et-perspectives-1083584630.html

Coordination turco-égyptienne en Afrique de l'Est: enjeux et perspectives

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ahmed Rouadjia, spécialiste en histoire et en sociologie politique, explique la lutte d'influence entre les puissances... 20.02.2026, Sputnik Afrique

Coordination turco-égyptienne en Afrique de l'Est: enjeux et perspectives Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ahmed Rouadjia, spécialiste en histoire et en sociologie politique, explique la lutte d'influence entre les puissances étrangères intervenant au Soudan et probablement en Somalie. Pour lui, "comme le mythe de 'la Nation arabe', l’'Otan-islamique' n’est rien qu’un poisson d’avril, une farce…".

Au Soudan, Ahmed Rouadjia met l'accent sur la compétition réelle entre acteurs clés: Égypte, Turquie, Pakistan, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, dont les visions politiques divergent. Cette confusion s'illustre par les rivalités, notamment entre l'Arabie saoudite et les Émirats, ces derniers soutenant les Forces de soutien rapide (FSR) contre les forces armées dirigées par le général Bourhane, appuyé par l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie.En Somalie, il identifie deux motivations principales pour l'intervention de la Turquie et de l'Égypte:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

