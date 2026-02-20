https://fr.sputniknews.africa/20260220/coordination-turco-egyptienne-en-afrique-de-lest-enjeux-et-perspectives-1083584630.html
Coordination turco-égyptienne en Afrique de l'Est: enjeux et perspectives
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ahmed Rouadjia, spécialiste en histoire et en sociologie politique, explique la lutte d'influence entre les puissances...
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ahmed Rouadjia, spécialiste en histoire et en sociologie politique, explique la lutte d'influence entre les puissances étrangères intervenant au Soudan et probablement en Somalie. Pour lui, "comme le mythe de 'la Nation arabe', l’'Otan-islamique' n’est rien qu’un poisson d’avril, une farce…".
Au Soudan, Ahmed Rouadjia met l'accent sur la compétition réelle entre acteurs clés: Égypte, Turquie, Pakistan, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, dont les visions politiques divergent. Cette confusion s'illustre par les rivalités, notamment entre l'Arabie saoudite et les Émirats, ces derniers soutenant les Forces de soutien rapide (FSR) contre les forces armées dirigées par le général Bourhane, appuyé par l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Turquie.En Somalie, il identifie deux motivations principales pour l'intervention de la Turquie et de l'Égypte:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Actus
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Ahmed Rouadjia, spécialiste en histoire et en sociologie politique, explique la lutte d'influence entre les puissances étrangères intervenant au Soudan et probablement en Somalie. Pour lui, "comme le mythe de 'la Nation arabe', l’'Otan-islamique' n’est rien qu’un poisson d’avril, une farce…".
Au Soudan, Ahmed Rouadjia
met l'accent sur la compétition
réelle entre acteurs clés: Égypte, Turquie, Pakistan, Émirats arabes unis et Arabie saoudite, dont les visions politiques divergent. Cette confusion s'illustre par les rivalités, notamment entre l'Arabie saoudite et les Émirats, ces derniers soutenant les Forces de soutien rapide (FSR) contre les forces armées dirigées par le général Bourhane, appuyé par l'Arabie saoudite, l'Égypte
et la Turquie.
En Somalie, il identifie deux motivations principales pour l'intervention de la Turquie et de l'Égypte:
historique:
le contentieux égypto-éthiopien sur les eaux du Nil, visant à contenir les ambitions éthiopiennes;
commune:
contrer les visées impérialistes d'Israël, illustrées par la reconnaissance du Somaliland, marquant un tournant pour l'Égypte depuis les accords de Camp David (1979).
"L’'Otan-islamique' est une fiction, car les États en lice ne s’associent entre eux que pour des raisons conjoncturelles et tactiques imposées par les circonstances du moment, et non pour des raisons fondées sur une vision stratégique commune. Ainsi quand l’Égypte soutient l’Armée nationale libyenne (ANL) commandée par le maréchal Khalifa Haftar, la Turquie, elle, apporte son appui au Gouvernement d’union nationale", a affirmé le professeur.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify