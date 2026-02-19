https://fr.sputniknews.africa/20260219/utilisation-des-actifs-russes-pas-de-consensus-europeen-1083553769.html

Utilisation des actifs russes: pas de consensus européen

Dans cet épisode de Sans Détour, François Deloche, juriste international, discute des sanctions européennes contre la Russie et du recours de la Russie contre... 19.02.2026, Sputnik Afrique

Si, selon le droit international et la coutume, un État ne peut -sauf décision du Conseil de sécurité de l’Onu- adopter de sanctions contre d’autres États, selon François Deloche, dès la présidence Bush, les États-Unis ont lancé une pratique différente fondée sur la suprématie de leur volonté unilatérale:Pour François Deloche, la Russie a trouvé une faille dans le système en attaquant la société Euroclear en justice devant les juridictions nationales, pouvant créer un précédent qui sera utile à l’international:La démarche suivie par la Russie est, selon François Deloche, très judicieuse:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

