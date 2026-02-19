https://fr.sputniknews.africa/20260219/larmee-nigerienne-neutralise-une-quarantaine-de-terroristes-en-une-semaine-1083548696.html

L'armée nigérienne neutralise une quarantaine de terroristes en une semaine

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont annoncé avoir "neutralisé" 43 terroristes sur l'ensemble du territoire national entre le 9 et le 15... 19.02.2026, Sputnik Afrique

"Au cours de la même période, 28 suspects et complices présumés appartenant à des groupes armés terroristes ont également été interpellés", a-t-on indiqué mercredi soir de même source. Selon le bulletin hebdomadaire d'information des forces armées, diffusé par la chaîne nationale Télé-Sahel, ces résultats ont été obtenus à l'issue d'opérations ciblées menées par des troupes au sol, appuyées par des frappes coordonnées de vecteurs aériens, notant que "ces opérations ont permis d'importantes saisies d'armes, de chargeurs et de munitions". Le bulletin précise ainsi que "les forces ont découvert et confisqué du matériel logistique sensible, notamment 5.452 bâtons de dynamite, 68 rouleaux de cordon détonant, 68.000 litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de milliers de comprimés nocifs destinés à alimenter des réseaux criminels". Par ailleurs, cinq bombes artisanales ont été découvertes et neutralisées, a-t-on ajouté de même source.

