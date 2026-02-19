https://fr.sputniknews.africa/20260219/la-police-antiterroriste-kenyane-dejoue-une-attaque-imminente-dal-shabab-a-nairobi-1083543042.html

La police antiterroriste kényane déjoue une attaque imminente d'Al Shabab à Nairobi

La police antiterroriste kényane déjoue une attaque imminente d'Al Shabab à Nairobi

Sputnik Afrique

Les services de police antiterroristes du Kenya ont annoncé jeudi avoir déjoué un attentat majeur planifié par des militants d'Al Shabab à Nairobi, visant à... 19.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-19T06:51+0100

2026-02-19T06:51+0100

2026-02-19T06:51+0100

kenya

al shabab

afrique

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059028480_0:20:1935:1108_1920x0_80_0_0_a9c949fe3c00e724f91eef88cd3d7235.jpg

Les suspects, membres présumés d'Al Shabab, envisageaient également d’enlever des étrangers et de détourner des véhicules pour exécuter leurs attaques, a précisé la police antiterroriste dans un communiqué, relevant que le démantèlement du complot fait suite à plusieurs mois de surveillance et d’opérations de renseignement ciblant un réseau terroriste présumé actif dans les camps de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du pays.Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi un important arsenal, comprenant notamment des pistolets, des grenades, des explosifs et de la drogue, destinés à être utilisés pour frapper des zones sensibles de Nairobi, lit-on dans le communiqué de la police antiterroriste.La police a toutefois assuré au public que Nairobi reste sûre et que les efforts pour traquer les terroristes et les criminels dangereux se poursuivent sans relâche, avec des opérations de renseignement et de surveillance intensives.Selon le communiqué, des enquêtes supplémentaires ont été ouvertes pour analyser les armes saisies et identifier d’éventuels complices du complot.

kenya

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, al shabab, afrique, terrorisme