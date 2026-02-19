https://fr.sputniknews.africa/20260219/la-police-antiterroriste-kenyane-dejoue-une-attaque-imminente-dal-shabab-a-nairobi-1083543042.html
La police antiterroriste kényane déjoue une attaque imminente d'Al Shabab à Nairobi
La police antiterroriste kényane déjoue une attaque imminente d'Al Shabab à Nairobi
Sputnik Afrique
Les services de police antiterroristes du Kenya ont annoncé jeudi avoir déjoué un attentat majeur planifié par des militants d'Al Shabab à Nairobi, visant à... 19.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-19T06:51+0100
2026-02-19T06:51+0100
2026-02-19T06:51+0100
kenya
al shabab
afrique
terrorisme
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059028480_0:20:1935:1108_1920x0_80_0_0_a9c949fe3c00e724f91eef88cd3d7235.jpg
Les suspects, membres présumés d'Al Shabab, envisageaient également d’enlever des étrangers et de détourner des véhicules pour exécuter leurs attaques, a précisé la police antiterroriste dans un communiqué, relevant que le démantèlement du complot fait suite à plusieurs mois de surveillance et d’opérations de renseignement ciblant un réseau terroriste présumé actif dans les camps de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du pays.Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi un important arsenal, comprenant notamment des pistolets, des grenades, des explosifs et de la drogue, destinés à être utilisés pour frapper des zones sensibles de Nairobi, lit-on dans le communiqué de la police antiterroriste.La police a toutefois assuré au public que Nairobi reste sûre et que les efforts pour traquer les terroristes et les criminels dangereux se poursuivent sans relâche, avec des opérations de renseignement et de surveillance intensives.Selon le communiqué, des enquêtes supplémentaires ont été ouvertes pour analyser les armes saisies et identifier d’éventuels complices du complot.
kenya
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/04/1059028480_103:0:1828:1294_1920x0_80_0_0_28876f0e5ff3b7a459146aa4bf70abf5.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kenya, al shabab, afrique, terrorisme
kenya, al shabab, afrique, terrorisme
La police antiterroriste kényane déjoue une attaque imminente d'Al Shabab à Nairobi
Les services de police antiterroristes du Kenya ont annoncé jeudi avoir déjoué un attentat majeur planifié par des militants d'Al Shabab à Nairobi, visant à faire de nombreuses victimes pendant le mois sacré du Ramadan.
Les suspects, membres présumés d'Al Shabab, envisageaient également d’enlever des étrangers et de détourner des véhicules pour exécuter leurs attaques, a précisé la police antiterroriste dans un communiqué, relevant que le démantèlement du complot fait suite à plusieurs mois de surveillance et d’opérations de renseignement ciblant un réseau terroriste présumé actif dans les camps de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du pays.
Lors des perquisitions, les forces de sécurité ont saisi un important arsenal, comprenant notamment des pistolets, des grenades, des explosifs et de la drogue, destinés à être utilisés pour frapper des zones sensibles de Nairobi, lit-on dans le communiqué de la police antiterroriste.
La police a toutefois assuré au public que Nairobi reste sûre et que les efforts pour traquer les terroristes et les criminels dangereux se poursuivent sans relâche, avec des opérations de renseignement et de surveillance intensives.
Selon le communiqué, des enquêtes supplémentaires ont été ouvertes pour analyser les armes saisies et identifier d’éventuels complices du complot.