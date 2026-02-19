https://fr.sputniknews.africa/20260219/en-direct-le-president-russe-sentretient-avec-le-dirigeant-malgache-au-kremlin-1083553072.html
Le Président russe s'entretient avec le dirigeant malgache au Kremlin - vidéo
Le Président russe s'entretient avec le dirigeant malgache au Kremlin - vidéo
La rencontre entre Vladimir Poutine et Michaël Randrianirina se déroule sous la forme d'un petit-déjeuner officiel, a annoncé le Kremlin, ce 19 février. Suivez... 19.02.2026, Sputnik Afrique
Il s'agit d'une rencontre en comité réduit et des entretiens russo-malgaches, a précisé le porte-parole de la présidence.
Le Président russe s'entretient avec le dirigeant malgache au Kremlin - vidéo
14:06 19.02.2026 (Mis à jour: 14:27 19.02.2026)
La rencontre entre Vladimir Poutine et Michaël Randrianirina se déroule sous la forme d'un petit-déjeuner officiel, a annoncé le Kremlin, ce 19 février. Suivez la tenue de leurs négociations avec Sputnik Afrique.
Il s'agit d'une rencontre en comité réduit et des entretiens russo-malgaches, a précisé le porte-parole de la présidence.