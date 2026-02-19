https://fr.sputniknews.africa/20260219/de-nouvelles-especes-dinsectes-rares-decouvertes-dans-un-parc-national-en-afrique-du-sud-1083543342.html

De nouvelles espèces d'insectes rares découvertes dans un parc national en Afrique du Sud

Une équipe de scientifiques a identifié, récemment, plusieurs espèces d'insectes jusqu'ici inconnues dans le parc national du Richtersveld, un vaste désert de... 19.02.2026, Sputnik Afrique

Cette découverte a été réalisée par deux entomologistes de renommé internationale, en l’occurrence Massimo Meregalli (Italie) et Roman Borovec (République Tchèque), qui ont publié leurs travaux sur des charançons aptères (sans ailes) collectés dans des zones reculées du parc, rapporte mercredi la presse locale.Ces insectes, qui vivent dans le sol, sont petits, discrets et principalement actifs la nuit, ce qui les rend difficiles à débusquer et à étudier, ont expliqué les chercheurs, précisant que leur mise au jour a nécessité un travail de terrain patient dans un relief aride et isolé comme le paysage du Richtersveld.Les scientifiques ont exploré la vallée isolée d'Armmanshoek, une zone qui n'avait jamais été prospectée auparavant pour les insectes du sol.D’après les Parcs Nationaux d'Afrique du Sud (SANParks), l'expédition a permis d'identifier de multiples nouvelles espèces, s'ajoutant aux preuves de plus en plus nombreuses que le parc est un foyer d'endémisme.Le Richtersveld est déjà célèbre pour ses paysages désertiques spectaculaires et sa flore rare, mais les chercheurs affirment que ses espèces plus petites et moins visibles sont tout aussi cruciales pour comprendre l'écosystème.Couvrant une superficie de 1.624 km², le parc abrite une biodiversité unique, surtout sa flore succulente endémique et sa faune comprenant antilopes, babouins et léopards.Depuis 2007, il fait partie du "Paysage culturel et botanique du Richtersveld", classé patrimoine mondial de l’UNESCO, valorisant à la fois sa richesse écologique et la culture pastorale traditionnelle du peuple Nama.

