https://fr.sputniknews.africa/20260219/cest-beaucoup-plus-dans-lintention-daugmenter-le-pouvoir-dachat-en-chine-1083556389.html

"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"

"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"

Sputnik Afrique

La Chine lèvera à partir du 1er mai 2026 ses droits de douanes sur l'importation de produits africains. Au micro de Sputnik Afrique, Jean Marie Biada... 19.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-19T13:53+0100

2026-02-19T13:53+0100

2026-02-19T13:53+0100

zone de contact

podcasts

chine

afrique

droits de douane

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/13/1083556219_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_66d2612b2f220549f17ed57a38cc9946.jpg

"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine" Sputnik Afrique La Chine lèvera à partir du 1er mai 2026 ses droits de douanes sur l'importation de produits africains. Au micro de Sputnik Afrique, Jean Marie Biada, économiste et expert financier, a évalué les retombées de cette décision sur les économies des pays africains.

Retrouvez également dans cette émission: -Elhadj Kollo Moustapha, analyste sociopolitique, et Yaye Garba, acteur de la Société civile nigérienne, sur les accusations portées par le Président nigérien contre son homologue béninois d'avoir abandonné le nord du Bénin aux terroristes.-Ebener Ayesu, doyen de l'université de l'héritage chrétien au Ghana, sur la résolution déposée par le Président ghanéen auprès des Nations unies afin de qualifier de crime contre l'humanité la traite transatlantique des esclaves. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

chine

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, аудио, chine, afrique, droits de douane