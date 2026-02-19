https://fr.sputniknews.africa/20260219/cest-beaucoup-plus-dans-lintention-daugmenter-le-pouvoir-dachat-en-chine-1083556389.html
"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"
"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"
Sputnik Afrique
La Chine lèvera à partir du 1er mai 2026 ses droits de douanes sur l'importation de produits africains. Au micro de Sputnik Afrique, Jean Marie Biada... 19.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-19T13:53+0100
2026-02-19T13:53+0100
2026-02-19T13:53+0100
zone de contact
podcasts
chine
afrique
droits de douane
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/13/1083556219_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_66d2612b2f220549f17ed57a38cc9946.jpg
"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"
Sputnik Afrique
La Chine lèvera à partir du 1er mai 2026 ses droits de douanes sur l'importation de produits africains. Au micro de Sputnik Afrique, Jean Marie Biada, économiste et expert financier, a évalué les retombées de cette décision sur les économies des pays africains.
Retrouvez également dans cette émission: -Elhadj Kollo Moustapha, analyste sociopolitique, et Yaye Garba, acteur de la Société civile nigérienne, sur les accusations portées par le Président nigérien contre son homologue béninois d'avoir abandonné le nord du Bénin aux terroristes.-Ebener Ayesu, doyen de l'université de l'héritage chrétien au Ghana, sur la résolution déposée par le Président ghanéen auprès des Nations unies afin de qualifier de crime contre l'humanité la traite transatlantique des esclaves. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
chine
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/13/1083556219_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_d6c433da746b516661782e9e67ce52e8.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, chine, afrique, droits de douane
podcasts, аудио, chine, afrique, droits de douane
"C'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine"
La Chine lèvera à partir du 1er mai 2026 ses droits de douanes sur l'importation de produits africains. Au micro de Sputnik Afrique, Jean Marie Biada, économiste et expert financier, a évalué les retombées de cette décision sur les économies des pays africains.
"Ce n'est pas dans l'intention d'aider les États africains, mais c'est beaucoup plus dans l'intention d'augmenter le pouvoir d'achat en Chine, sur le territoire de la République populaire de Chine", a déclaré M.Biada pour Zone de Contact.
"Ce n'est pas dans l'intérêt des pays africains. Je ne sais pas pourquoi nos autorités tardent à comprendre cela. C'est un expert qui les aide dans ce sens bénévolement à comprendre les enjeux de la politique économique à l'échelle mondiale", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Elhadj Kollo Moustapha, analyste sociopolitique, et Yaye Garba, acteur de la Société civile nigérienne, sur les accusations portées par le Président nigérien contre son homologue béninois d'avoir abandonné le nord du Bénin aux terroristes.
-Ebener Ayesu, doyen de l'université de l'héritage chrétien au Ghana, sur la résolution déposée par le Président ghanéen auprès des Nations unies afin de qualifier de crime contre l'humanité la traite transatlantique des esclaves.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact